Lenovo Ideapad Gaming 3 : le PC portable gaming à prix fou pour le Black Friday

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer de Lenovo, modèle Ideapad Gaming 3. Il propose une fiche technique relativement solide pour ce prix en promotion, avec une carte graphique NVIDIA RTX 3050, un processeur AMD Ryzen 5 5600H 6 cœurs cadencés jusqu'a 3,3 Ghz et 12 threads, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

De quoi faire tourner confortablement de nombreux jeux récents en 1080p, définition que l'écran propose justement, autrement affublé d'une webcam 720p.

Côté connectique, l'Ideapad Gaming 3 se montre tout aussi solide : un port Ethernet RJ-45, un port HDMI 2.0, un port USB Type C 3.1, deux ports USB 3.1 Gen 1 et une prise combo audio jack.

Le tout propulsé par une batterie trois cellules 45 Wh promettant 4 heures d'autonomie et engoncé dans un écran noir aussi élégant que léger et compact.