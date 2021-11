Spotify fait feu de tout bois et lorgne désormais le marché des audiobooks

L’entreprise basée à Solon, dans l’Ohio, possède aujourd’hui le plus important catalogue de livres audios au monde et collabore en tant que grossiste avec d’autres acteurs majeurs du secteur comme Google, Apple et Amazon (Audible). « Cette acquisition met Spotify en position de révolutionner cet espace à l'instar de la musique et du podcast [...] tout en travaillant sur la suppression des limitations actuelles et en développant de meilleurs outils économiques pour les créateurs », commente l'entreprise dans son communiqué de presse.