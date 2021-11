Spotify : vous pouvez enfin bloquer des utilisateurs

Dorénavant, pour bloquer un utilisateur, il suffit de se rendre sur son profil Spotify et de cliquer sur l’option « Plus de paramètres », symbolisée par trois petits points, puis sur le bouton « Bloquer ». Évidemment, la fonctionnalité n’est pas définitive et il sera possible de débloquer quelqu’un au cas où vous changeriez d’avis. Une personne bloquée ne pourra plus visiter votre profil, consulter votre activité d'écoute ou vos playlists publiques. La fonctionnalité « Bloquer » sera déployée dans le courant de la semaine sur Spotify.