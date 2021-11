Heureux possesseur d'un Pixel 6 ? Vous pourriez être impacté par ce problème d'autonomie

La durée du test doit aussi être prise en compte. Le Pixel 6 bénéficie d'une option de batterie adaptative activée par défaut. C'est-à-dire que le système analyse l'utilisation du smartphone au quotidien pour optimiser sa gestion des processus en arrière-plan.

Des différents retours d'expérience, on se rend compte qu'il faut un certain temps pour que le machine learning fasse son travail et que l'autonomie du Pixel 6 s'améliore. Ceux qui ont testé le smartphone sur seulement quelques jours peuvent donc obtenir des résultats moins bons que les autres.

Et cela vaut aussi pour tous les consommateurs : si vous êtes déçu de l'autonomie de votre Pixel 6, peut-être que la situation va aller en s'arrangeant au fur et à mesure de votre utilisation et le temps que le système s'adapte à vos habitudes.