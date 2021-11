Verisure intégrera dès 2022 les sonnettes connectées Arlo à son système de sécurité

L'une des particularités de la sonnette Arlo Video Doorbell est de prévenir le propriétaire des lieux avant même qu'un visiteur n'appuie sur le bouton de la sonnette. Le dispositif se charge de capturer automatiquement une petite vidéo et d'envoyer une notification au propriétaire.

Par ailleurs, Vérisure rappelle que la sonnette Arlo Video Doorbell étant connectée au smartphone de l'utilisateur, ce dernier est en mesure de converser avec la personne qui se trouve devant son domicile, qu'il soit à l'intérieur de la maison, à son travail ou ailleurs : « Verisure et Arlo constituent une combinaison complète, sur-mesure et innovante

entre service de télésurveillance et expertise de la caméra de sécurité », nous promet-on.

Cette nouvelle collaboration entre Vérisure et la sonnette Arlo Video Doorbell sera effective dès le mois de janvier 2022.