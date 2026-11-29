Et l'horloge tourne ! Le 29 novembre à 23 h 59 (heure UTC), Binance relèvera la valeur de chaque compte encore approvisionné. Dans les trois jours suivants, la plateforme prélèvera 0,025 % de ce solde, avec un minimum de 10 USDC, un stablecoin indexé sur le dollar, d'après la grille tarifaire de Binance relayée par Économie Matin. Sur un compte de 1 000 dollars, le pourcentage donne 25 centimes, et c'est donc le plancher de 10 USDC qui s'appliquera. Le pourcentage ne prend le dessus qu'à partir de 40 000 dollars de cryptos. Si votre solde vaut moins de 10 USDC, Binance prendra la totalité de vos actifs.

Binance relèvera une seconde fois les soldes le 24 décembre, puis prélèvera de nouveaux frais. La plateforme clôturera ensuite les comptes de Binance France le 31 décembre, et elle pourra convertir ou transférer les cryptos laissées sur place, selon l'e-mail envoyé aux clients et publié par Cryptoast. Binance a envoyé un avertissement identique à ses clients espagnols, italiens et polonais.

Interrogée par Le Monde, Binance assure que son « engagement envers l'Europe reste inchangé » et dit faire avancer une nouvelle demande d'autorisation. En juin, The Big Whale révélait des discussions entre Binance et l'AMF en vue d'un agrément en France. La France est un marché considérable pour la plateforme, confie au Monde un ancien collaborateur français.