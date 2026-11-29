Si vous avez encore des cryptomonnaies sur Binance France, la plateforme calculera ce dimanche 29 novembre les premiers frais sur votre solde, avant de clôturer votre compte le 31 décembre. Faute d'agrément européen, Binance doit cesser ses activités dans l'Union européenne, et vous devez transférer vos jetons ailleurs.
Fin juin, on vous annonçait que Binance allait devoir restreindre fortement ses services en France. Depuis le 1er juillet, le règlement européen MiCA oblige toute plateforme de cryptomonnaies à obtenir une autorisation pour servir des clients dans l'Union. Binance avait déposé son dossier en Grèce. Avec le feu vert d'un seul pays, le passeport européen lui aurait ouvert les 27 États membres. Mais le dossier a échoué à quelques jours de l'échéance, et Binance a retiré sa demande grecque le 24 juin. Aujourd'hui, Binance France bloque les dépôts et laisse seulement les retraits ouverts.
Binance prélèvera au moins 10 USDC sur chaque compte non vidé
Et l'horloge tourne ! Le 29 novembre à 23 h 59 (heure UTC), Binance relèvera la valeur de chaque compte encore approvisionné. Dans les trois jours suivants, la plateforme prélèvera 0,025 % de ce solde, avec un minimum de 10 USDC, un stablecoin indexé sur le dollar, d'après la grille tarifaire de Binance relayée par Économie Matin. Sur un compte de 1 000 dollars, le pourcentage donne 25 centimes, et c'est donc le plancher de 10 USDC qui s'appliquera. Le pourcentage ne prend le dessus qu'à partir de 40 000 dollars de cryptos. Si votre solde vaut moins de 10 USDC, Binance prendra la totalité de vos actifs.
Binance relèvera une seconde fois les soldes le 24 décembre, puis prélèvera de nouveaux frais. La plateforme clôturera ensuite les comptes de Binance France le 31 décembre, et elle pourra convertir ou transférer les cryptos laissées sur place, selon l'e-mail envoyé aux clients et publié par Cryptoast. Binance a envoyé un avertissement identique à ses clients espagnols, italiens et polonais.
Interrogée par Le Monde, Binance assure que son « engagement envers l'Europe reste inchangé » et dit faire avancer une nouvelle demande d'autorisation. En juin, The Big Whale révélait des discussions entre Binance et l'AMF en vue d'un agrément en France. La France est un marché considérable pour la plateforme, confie au Monde un ancien collaborateur français.
Où transférer vos cryptos de Binance France
Concrètement, comment faire ? Première solution, ouvrir un compte chez une plateforme autorisée à servir des clients en France. L'Autorité des marchés financiers (AMF) tient la liste blanche des prestataires agréés MiCA. Elle recense les plateformes agréées en France et celles qu'un autre pays de l'Union a autorisées. Nous avons retiré Binance de notre comparatif des plateformes crypto pour cette raison.
Pour le transfert, vous copiez d'abord l'adresse de dépôt que la nouvelle plateforme vous fournit pour chaque cryptomonnaie, puis vous la collez dans le formulaire de retrait de Binance. Vérifiez chaque caractère de cette adresse, et choisissez un réseau de transfert que la plateforme d'arrivée accepte. En cas d'erreur, vos jetons partent chez un autre utilisateur, et beaucoup de plateformes sont incapables de les récupérer.
Seconde solution, garder vos cryptos dans un portefeuille personnel, dont vous détenez seul les clés. Fin octobre, des pirates ont vidé des portefeuilles de Binance de 6,3 milliards de dollars, et la plateforme a dû suspendre les retraits. Elle a commencé à les rouvrir le 1er novembre, selon Cryptoast. Vous installez ce portefeuille dans une application ou sur un petit appareil déconnecté d'Internet, le cold wallet. C'est plus contraignant. Si vous perdez votre phrase de récupération, personne ne pourra vous rendre vos fonds.
Une fois vos cryptos à l'abri, téléchargez l'historique de vos transactions sur Binance avant la clôture du compte. Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste et cofondateur du cabinet ORWL, conseille dans Le Monde de le garder pour prouver au fisc que vous avez bien déplacé vos actifs. Si votre nouvelle plateforme est basée à l'étranger, vous devrez aussi déclarer l'ouverture de ce compte dans votre prochaine déclaration de revenus.