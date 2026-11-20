Le monde des cryptomonnaies est souvent corrélé aux indices boursiers de la tech. Et en ce moment, les inquiétudes croissent du côté de l'IA, avec en plus les problèmes liés à la firme centrale du secteur, NVIDIA.

Du coup, les valeurs sont à la baisse en Bourse, et le Bitcoin dévisse lui totalement. Il a ainsi reculé de près de 7% en une journée aujourd'hui, fondant sous la barre des 60 000 dollars, et passant même brièvement sous celle des 59 000 dollars.