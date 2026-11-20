Ça ne va toujours pas beaucoup en ce moment dans le Bitcoin. Et encore moins aujourd'hui, avec une journée qui fait très mal à l'or numérique.
Rouge c'est rouge ! Voilà la seule couleur que l'on voit du côté des cryptomonnaies, avec un cours qui ne cesse de reculer - au point même que certains ont émis l'hypothèse d'une manipulation de marché. Mais l'on voit bien que la conjoncture actuelle n'est pas bonne pour le Bitcoin, avec un vendredi noir.
Une journée noire pour le Bitcoin, qui passe brièvement sous les 59 000 dollars !
Le monde des cryptomonnaies est souvent corrélé aux indices boursiers de la tech. Et en ce moment, les inquiétudes croissent du côté de l'IA, avec en plus les problèmes liés à la firme centrale du secteur, NVIDIA.
Du coup, les valeurs sont à la baisse en Bourse, et le Bitcoin dévisse lui totalement. Il a ainsi reculé de près de 7% en une journée aujourd'hui, fondant sous la barre des 60 000 dollars, et passant même brièvement sous celle des 59 000 dollars.
Pire journée de l'histoire pour l'ETF Bitcoin de BlackRock
Signe de ce recul, les ETF Bitcoin ont n'ont de cesse d'enregistrer des retraits importants, avec un point d'orgue hier. Durant la journée de jeudi, on a ainsi enregistré 582,19 millions de dollars de retraits sur les ETF Bitcoin. Et l'immense majorité s'est retrouvée du côté de l'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, avec 541,1 millions de dollars de retraits nets.
Pour situer ce chiffre, il faut expliquer qu'il s'agit tout simplement de la pire journée de l'histoire pour cet ETF depuis que BlackRock l'a déployé, en janvier 2024. Pour ce qui est du mois de novembre, pour le moment, l'ensemble des ETF Bitcoin ont à cette heure perdu 3,47 milliards de dollars. De quoi ne pas imaginer une belle fin d'année pour les cryptos bros !