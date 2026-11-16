Au mois de mars dernier, un homme et une femme dans la cinquantaine et vivant au Chesnay étaient la cible d'une attaque à leur domicile de la part d'un groupe de trois hommes. L'un d'eux a alors utilisé un couteau pour menacer la femme du couple, afin d'obliger l'homme à payer une rançon en cryptomonnaies.

Il a alors cédé à la menace, et a payé la somme exigée en bitcoins, d'un valeur estimée à environ 900 000 euros. D'après les informations de la police, les deux personnes du couple ont ensuite été installées sur leur canapé, puis ligotées, après quoi les malfaiteurs ont fui le domicile. Et depuis, une enquête pour séquestration et vol en bande organisée a été ouverte.