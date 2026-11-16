C'est une autre affaire d'attaque à domicile en lien avec les cryptomonnaies sur laquelle la police avance. Un homme vient d'être interpellée pour un rapt dont la rançon a été particulièrement élevée.
Les fortunes rapides faites en cryptomonnaies attirent malheureusement la convoitise des malfaiteurs - et ce, particulièrement chez nous en France. On a ainsi vu un certain nombre d'affaires de kidnapping, allant jusqu'au cofondateur de Ledger, se multiplier en France, avec l'objectif d'obtenir une rançon. Et certaines fois, les kidnappeurs vont directement au domicile de leurs victimes, pour les y menacer et obtenir une somme conséquente. Comme dans cette affaire.
Un couple séquestré à son domicile, pour une rançon en crypto d'une valeur de 900 000 euros
Au mois de mars dernier, un homme et une femme dans la cinquantaine et vivant au Chesnay étaient la cible d'une attaque à leur domicile de la part d'un groupe de trois hommes. L'un d'eux a alors utilisé un couteau pour menacer la femme du couple, afin d'obliger l'homme à payer une rançon en cryptomonnaies.
Il a alors cédé à la menace, et a payé la somme exigée en bitcoins, d'un valeur estimée à environ 900 000 euros. D'après les informations de la police, les deux personnes du couple ont ensuite été installées sur leur canapé, puis ligotées, après quoi les malfaiteurs ont fui le domicile. Et depuis, une enquête pour séquestration et vol en bande organisée a été ouverte.
Un homme interpellé à la suite du rapt
Aujourd'hui, cette enquête connaît une avancée notable avec l’interpellation d'un homme dans son domicile à Blois (Loir-et-Cher), dans le cadre de ce dossier. Il a été ensuite mis en examen puis en détention préventive, sans que le parquet de Versailles n'ait pour le moment produit les détails de ses chefs de mis en examen.
Reste maintenant à savoir à quel point ces actions seront efficaces sur le long terme. Car malgré l'alarme sonné depuis déjà un certain temps, le nombre d'enlèvements liés aux cryptomonnaies a continué à augmenter entre 2025 et 2026. Ils étaient ainsi entre 45 et 67 l'an dernier, selon les bilans, alors qu'ils étaient déjà plus de 70 sur les huit premiers mois de l'année 2026, d'après le Parquet national anticriminalité organisée.