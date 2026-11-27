La plateforme de cryptomonnaies s'est définitivement remise sur pied après le hack. Les retraits sont dorénavant ouverts.
Après avoir subi le hack le plus important de l'histoire de la cryptomonnaie - et dont on soupçonne la Corée du Nord d'être à l'origine - Binance avait décidé de geler les retraits. Une mesure prise pour gérer au mieux les flux de la plateforme, le temps de se remettre de cette attaque. Et c'est maintenant le cas, puisque le géant des cryptomonnaies annonce le retour des retraits.
Les retraits sont disponibles pour tous sur Binance
C'est bon. Binance vient d'annoncer avoir rétabli les opérations de retrait sur sa plateforme, qui avaient été suspendus à la suite du hack entraînant un butin record estimé à 6,3 milliards de dollars. À cette heure, 44% des fonds issus de ce piratage auraient été gelés.
Binance précise tout de même que quelques réseaux sont toujours temporairement indisponibles, pour des raisons de maintenance ou des mises à niveau programmées. De quoi pousser les Français à s'y connecter, vu que c'est un peu la fin d'une aventure pour le leader mondial du secteur chez nous.
Binance France, c'est fini
Car pour rappel, après avoir passé plusieurs mois à dire qu'elle cherchait à obtenir un agrément MiCA, Binance a finalement abandonné. La plateforme va ainsi définitivement quitter la France à la fin de l'année, ce qui oblige les retardataires à vite effectuer un retrait des cryptomonnaies qu'ils peuvent encore avoir sur place.
Pour rappel, il vous est possible de faire un transfert vers un compte sur une autre plateforme de cryptomonnaies agréée en Europe, ou bien sur un wallet indépendant. Faites bien attention par contre de ne pas convertir vos cryptos en monnaie fiat (comme l'euro) durant l'opération, car votre plus-value deviendrait alors imposable.
Le départ devra par ailleurs se faire assez rapidement, puisqu'à partir du 29 novembre prochain, Binance va imposer des frais de minimum 10 USDC (ou de 0,025% de la somme retirée, selon le montant le plus élevé) pour les retraits.