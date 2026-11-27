Car pour rappel, après avoir passé plusieurs mois à dire qu'elle cherchait à obtenir un agrément MiCA, Binance a finalement abandonné. La plateforme va ainsi définitivement quitter la France à la fin de l'année, ce qui oblige les retardataires à vite effectuer un retrait des cryptomonnaies qu'ils peuvent encore avoir sur place.

Pour rappel, il vous est possible de faire un transfert vers un compte sur une autre plateforme de cryptomonnaies agréée en Europe, ou bien sur un wallet indépendant. Faites bien attention par contre de ne pas convertir vos cryptos en monnaie fiat (comme l'euro) durant l'opération, car votre plus-value deviendrait alors imposable.

Le départ devra par ailleurs se faire assez rapidement, puisqu'à partir du 29 novembre prochain, Binance va imposer des frais de minimum 10 USDC (ou de 0,025% de la somme retirée, selon le montant le plus élevé) pour les retraits.