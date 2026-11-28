Les studios et les éditeurs français de jeux vidéo demandent aux candidats à la présidentielle de 2027 de porter le crédit d'impôt jeu vidéo de 30 % à 40 %. Leurs deux syndicats, le SNJV et le SELL, refusent en revanche toute nouvelle taxe sur vos jeux et vos consoles.
C'était il y a vingt ans. Au milieu des années 2000, la création française de jeux vidéo a failli disparaître, rappelle le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV). Le crédit d'impôt jeu vidéo est né en 2008, juste après cette crise. Près de vingt ans plus tard, la filière souffre de nouveau. Ubisoft, Don't Nod et Quantic Dream ont licencié cette année, et Microsoft cherche toujours un repreneur pour Arkane Lyon avant la mi-décembre. Selon le baromètre annuel du SNJV, 48 % des studios se déclarent déficitaires, 13 points de plus en un an. Lévan Sardjevéladzé, président du SNJV, s'est étonné auprès de l'AFP que Jean-Luc Mélenchon soit le seul candidat à parler du « premier loisir payant des Français ».
Le SNJV et le SELL veulent un crédit d'impôt jeu vidéo à 40 %
Avec le crédit d'impôt jeu vidéo, un studio peut déduire de son impôt 30 % de ses dépenses de production. C'est la deuxième source de financement du secteur, et une entreprise sur deux l'utilise, contre 20 % en 2019.
Dans leur texte commun, le SNJV et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) réclament un taux de 40 % et un dispositif garanti pendant tout le prochain quinquennat. Les petits studios indépendants pourraient demander l'aide dès 50 000 euros de dépenses, contre 100 000 euros aujourd'hui. Les deux syndicats veulent aussi ajouter le prototypage et le marketing aux dépenses éligibles, et allonger de trois à cinq ans la durée d'éligibilité d'un projet. Le SNJV propose en outre de relever de 6 à 10 millions d'euros le plafond annuel par entreprise.
Selon Nicolas Vignolles, délégué général du SELL, chaque euro de crédit d'impôt rapporte 4 à 8 euros en recettes fiscales et sociales et en valeur créée. Son syndicat rassemble les plus gros éditeurs, dont Ubisoft et Take-Two, la maison mère de Rockstar Games.
Les deux organisations réclament enfin un comité stratégique de filière, pour que Bercy soutienne le jeu vidéo aux côtés des ministères de la Culture et des Affaires étrangères. Avec ce comité, les studios dialogueraient directement avec les banques et décrocheraient plus facilement des prêts ou des investissements.
Le SELL refuse toute taxe sur vos jeux et vos consoles
Vous payez une TVA de 20 % sur vos jeux, rappelle le SELL, et une taxe spécifique sur leur vente ou sur les consoles serait contraire au droit européen. Fin octobre, les députés ont voté un amendement du socialiste Laurent Lhardit, avec une taxe de 5,5 centimes par gigaoctet envoyé aux internautes français. Pour chaque téléchargement de GTA VI, la boutique en ligne aurait payé environ 11 euros. La taxe a disparu le 4 novembre, quand l'Assemblée nationale a rejeté toute la partie recettes du budget 2027.
La France insoumise prévoyait de son côté une taxe de 5,15 % sur la vente et la distribution de jeux dans sa proposition de loi sur les droits des joueurs, déposée le 15 septembre par le député Ugo Bernalicis. Le SELL a dénoncé un texte électoraliste. Le groupe insoumis l'avait inscrit en douzième et dernière position de sa journée réservée du 29 octobre, et la séance s'est achevée avant son examen.
À Bruxelles, la Commission européenne veut interdire aux mineurs les loot boxes, ces coffres au contenu aléatoire achetés avec de l'argent réel, avec son Digital Fairness Act. Les éditeurs en infraction paieraient jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires mondial. Le Parlement européen et les États membres doivent encore voter le texte, et les deux syndicats demandent aux candidats d'obtenir à la place la reconnaissance, dans le droit européen, de la classification par âge PEGI et du contrôle parental.
Malgré ces désaccords, Nicolas Vignolles se félicite de l'accueil des équipes de campagne, de LFI jusqu'au RN, en passant par celles de Raphaël Glucksmann, de Gabriel Attal ou d'Édouard Philippe. « On les a tous vus », raconte-t-il auprès de franceinfo. Selon le décompte de BFM Business, dix candidats sur vingt-trois avaient fait des propositions sur le jeu vidéo au 15 novembre.