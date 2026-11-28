Avec le crédit d'impôt jeu vidéo, un studio peut déduire de son impôt 30 % de ses dépenses de production. C'est la deuxième source de financement du secteur, et une entreprise sur deux l'utilise, contre 20 % en 2019.

Dans leur texte commun, le SNJV et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) réclament un taux de 40 % et un dispositif garanti pendant tout le prochain quinquennat. Les petits studios indépendants pourraient demander l'aide dès 50 000 euros de dépenses, contre 100 000 euros aujourd'hui. Les deux syndicats veulent aussi ajouter le prototypage et le marketing aux dépenses éligibles, et allonger de trois à cinq ans la durée d'éligibilité d'un projet. Le SNJV propose en outre de relever de 6 à 10 millions d'euros le plafond annuel par entreprise.

Selon Nicolas Vignolles, délégué général du SELL, chaque euro de crédit d'impôt rapporte 4 à 8 euros en recettes fiscales et sociales et en valeur créée. Son syndicat rassemble les plus gros éditeurs, dont Ubisoft et Take-Two, la maison mère de Rockstar Games.

Les deux organisations réclament enfin un comité stratégique de filière, pour que Bercy soutienne le jeu vidéo aux côtés des ministères de la Culture et des Affaires étrangères. Avec ce comité, les studios dialogueraient directement avec les banques et décrocheraient plus facilement des prêts ou des investissements.