Selon le Financial Times, OpenAI reproche à Apple d'utiliser sa « taille et sa richesse pour entraver la concurrence ». La firme de Cupertino réserve de longue date une partie de la production de ses sous-traitants. Elle les paie à l'avance pour bloquer leurs lignes de fabrication et équiper ses produits des puces les plus récentes.

Mais d'après la plainte, Apple est allée plus loin, en « contraignant et menaçant » des fournisseurs qui travaillent aussi pour OpenAI. Elle ferait ainsi pression sur les fabricants susceptibles de produire la gamme d'appareils personnels que prépare la start-up. Le premier serait un petit objet sans écran en forme de donut, à plus de 300 dollars. OpenAI estime que ces appareils pourraient « surpasser Apple sur ce qu'Apple considère comme son propre terrain ».

Pour le créateur de ChatGPT, la firme de Cupertino cherche à le « concurrencer de manière déloyale par tous les moyens possibles ». Sa plainte dénonce « une grande variété de comportements illégaux, déloyaux et délictueux ».