OpenAI a porté plainte contre Apple vendredi devant un tribunal californien. Le créateur de ChatGPT accuse la firme de Cupertino de lui avoir volé des secrets commerciaux et de menacer les fournisseurs susceptibles de fabriquer ses futurs appareils, conçus avec Jony Ive, l'ancien chef du design d'Apple.
Contre-Kems ! En 2024, les deux groupes s'étaient entendus pour intégrer ChatGPT à l'iPhone. Un an plus tard, OpenAI a racheté io, le studio de Jony Ive, pour 6,4 milliards de dollars, et s'est lancé dans le matériel. Souvenez-vous, en juillet, Apple a traîné OpenAI en justice pour vol de secrets industriels. La marque à la pomme accusait plusieurs de ses anciens salariés, dont Tang Tan, aujourd'hui directeur du matériel chez OpenAI, d'avoir livré à leur nouvel employeur des informations confidentielles sur ses produits et sa chaîne d'approvisionnement. La start-up de Sam Altman lui renvoie l'accusation, et lui reproche en plus d'abuser de son poids auprès des fabricants de composants.
OpenAI accuse Apple de menacer ses fournisseurs de matériel
Selon le Financial Times, OpenAI reproche à Apple d'utiliser sa « taille et sa richesse pour entraver la concurrence ». La firme de Cupertino réserve de longue date une partie de la production de ses sous-traitants. Elle les paie à l'avance pour bloquer leurs lignes de fabrication et équiper ses produits des puces les plus récentes.
Mais d'après la plainte, Apple est allée plus loin, en « contraignant et menaçant » des fournisseurs qui travaillent aussi pour OpenAI. Elle ferait ainsi pression sur les fabricants susceptibles de produire la gamme d'appareils personnels que prépare la start-up. Le premier serait un petit objet sans écran en forme de donut, à plus de 300 dollars. OpenAI estime que ces appareils pourraient « surpasser Apple sur ce qu'Apple considère comme son propre terrain ».
Pour le créateur de ChatGPT, la firme de Cupertino cherche à le « concurrencer de manière déloyale par tous les moyens possibles ». Sa plainte dénonce « une grande variété de comportements illégaux, déloyaux et délictueux ».
OpenAI retourne contre Apple l'accusation de vol de secrets
En juillet, Apple reprochait aussi à un autre ancien ingénieur d'avoir exploité une « vulnérabilité » de son système de stockage en réseau pour voler des fichiers confidentiels après son départ. OpenAI a nié tout vol de secrets commerciaux le mois suivant, et dénoncé une tentative de l'empêcher d'embaucher le personnel d'Apple.
Dans sa nouvelle plainte, la start-up affirme que la marque à la pomme encourage ses équipes à stocker ses fichiers internes sur leurs appareils et leurs comptes cloud personnels. « Apple a tendu un véritable piège à ses employés », accuse OpenAI. Pour elle, Cupertino retient ses anciens salariés après leur départ, à l'image de l'Hôtel California, l'hôtel de la chanson des Eagles qu'aucun client ne parvient à quitter.
OpenAI soutient enfin qu'un de ses anciens salariés, retourné chez Apple, a transmis à la marque à la pomme des informations sur ses projets de produits et ses fournisseurs. Nous vous avions raconté en octobre comment la start-up l'accusait d'avoir transféré plus de 100 fichiers confidentiels vers ses comptes personnels le jour de son départ, puis présenté un appareil inédit à des cadres d'Apple. Apple a contesté, et affirme que les espaces informatiques examinés ne contenaient aucun fichier d'OpenAI.
Dans la procédure ouverte par Apple, le magistrat fédéral Edward Davila a estimé en octobre très probable d'accorder à Apple une injonction préliminaire, c'est-à-dire une interdiction provisoire d'utiliser ses secrets avant le jugement. OpenAI s'est alors engagée à ne pas utiliser les secrets présumés pendant la procédure. Elle doit aussi fournir des copies des appareils de 14 salariés susceptibles de contenir des informations confidentielles d'Apple.