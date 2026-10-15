Foire aux questions

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À quoi sert une injonction préliminaire dans une procédure de secrets industriels, et que bloque-t-elle concrètement ?

Une injonction préliminaire est une mesure d’urgence qui peut imposer des restrictions avant le jugement sur le fond, pour éviter un préjudice difficilement réversible. Dans un dossier de secrets industriels, elle peut interdire d’utiliser, de diffuser ou d’exploiter certaines informations pendant la procédure. Le tribunal évalue notamment la probabilité de succès au fond, le risque de dommage irréparable et l’équilibre des intérêts entre les parties. Ce n’est pas une décision finale sur la culpabilité, mais un « gel » temporaire de certaines actions liées aux informations contestées.

Que signifie réaliser des « copies forensiques » d’appareils, et quelles garanties cela apporte comme preuve ?

Une copie forensique (forensic image) est une duplication bit-à-bit d’un support (ordinateur, téléphone, disque) qui vise à préserver l’état des données de manière fidèle, y compris fichiers supprimés, métadonnées et historiques. Elle s’accompagne en général de mécanismes d’intégrité (hachage) pour démontrer que la copie n’a pas été altérée, ce qui la rend exploitable dans un cadre judiciaire. L’intérêt est de permettre des analyses techniques reproductibles (recherches de fichiers, traces d’exfiltration, connexions à des comptes personnels) sans manipuler l’appareil d’origine. Cela aide à établir une chronologie et des actions (copie, transfert, effacement), mais ne prouve pas à elle seule l’intention ni l’usage effectif des informations chez un employeur tiers.