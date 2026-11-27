En voyage, l’itinérance des données peut vite faire flamber la facture et pour éviter cela, de nombreux opérateurs ont fait le choix de proposer des eSIM. C’est désormais au tour de WhatsApp de se lancer dans le domaine. La messagerie de Meta vient, en effet, de faire l’annonce suivante : « Pour vous connecter encore plus facilement lors de vos déplacements, nous vous présentons aujourd’hui une nouvelle façon d’acheter et d’installer une e-SIM de données pour vos voyages à l’étranger en quelques étapes seulement, sans quitter l’application. »