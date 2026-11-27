Meta s’attaque au marché très concurrentiel des eSIM de voyage : il sera bientôt possible d’en acheter directement dans WhatsApp.
WhatsApp a beaucoup évolué ces derniers jours. La programmation des messages, une fonctionnalité attendue depuis longtemps par ses utilisateurs, a enfin été déployée. La messagerie prépare aussi son propre espace de sauvegarde, limité à 2 Go gratuit, pour concurrencer Google Drive. Une nouvelle protection pour les numéros de téléphone est aussi en cours de test. WhatsApp lorgne également sur la vente de data mobile aux voyageurs. On vous explique.
Vous allez pouvoir acheter une eSIM sans quitter WhatsApp
En voyage, l’itinérance des données peut vite faire flamber la facture et pour éviter cela, de nombreux opérateurs ont fait le choix de proposer des eSIM. C’est désormais au tour de WhatsApp de se lancer dans le domaine. La messagerie de Meta vient, en effet, de faire l’annonce suivante : « Pour vous connecter encore plus facilement lors de vos déplacements, nous vous présentons aujourd’hui une nouvelle façon d’acheter et d’installer une e-SIM de données pour vos voyages à l’étranger en quelques étapes seulement, sans quitter l’application. »
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
La fonction avait déjà été repérée hier par WABetaInfo, dans la version 2.26.47.4 de l’application sur Android, disponible sur le Play Store. L’utilisateur pourra acheter un forfait de données fixe ou illimité directement dans WhatsApp. Une fois l’achat validé, la messagerie configurera automatiquement l’eSIM sur le smartphone et se déclenchera dès que l’appareil captera le réseau du pays de destination. Une notification confirmera alors que la connexion est opérationnelle. Meta ayant tout prévu, la messagerie enverra aussi une alerte à l'utilisateur lorsque son forfait sera bientôt épuisé.
De nombreux éléments restent encore flous
Cette nouveauté permettra aux utilisateurs d'utiliser WhatsApp avec leur numéro de téléphone habituel quand ils partiront à l'étranger. Pour la connectivité, Meta a choisi de s’appuyer sur plusieurs opérateurs : « nous travaillons avec des fournisseurs d’e-SIM et des partenaires de télécommunications, notamment Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon et d’autres », explique notamment la société.
Hélas, pour le reste, Meta n’en dit pas plus et beaucoup de questions restent sans réponse : on ne sait pas quels tarifs et volumes de données sont prévus, quelles durées de validité seront proposées ni quand l’option apparaîtra dans l’application. La firme indique simplement que le déploiement commencera « bientôt » et « dans certains pays » sans donner plus de détails. On reste donc sur notre faim.
En se lançant dans la vente de data par le biais de WhatsApp, Meta cherche encore et toujours de nouvelles voies de monétisation. Reste à savoir si l’offre de la firme parviendra à s’imposer face aux spécialistes de l’eSIM, qui sont déjà bien implantés.