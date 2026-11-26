WhatsApp va vous offrir une nouvelle option permettant de programmer des messages à l'avance. Idéal pour ne plus oublier de souhaiter un bon anniversaire !
Le mois dernier, nous vous parlions d'une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp qui était apparue dans une version bêta de l'application pour Android. Il s'agissait alors d'une option qui permettait à l'utilisateur de programmer en avance l'envoi d'un message. Une possibilité dont il n'aura pas fallu attendre trop longtemps le déploiement !
Les messages programmés à l'avance font leur arrivée sur WhatsApp
On parle beaucoup de manière un peu instinctive sur les applications, pour commenter tel ou tel événement, ou bien simplement pour prendre des nouvelles d'un proche. Mais l'on peut aussi envoyer des messages à des occasions spéciales, comme pour les anniversaires.
Des messages à ne pas oublier donc, même si ça peut arriver à certains. Mais à l'avenir, ça ne sera plus vraiment excusables, puisque WhatsApp annonce officiellement l'arrivée des messages programmés à l'avance, « une des fonctionnalités les plus demandées » note-t-on du côté de l'application de messagerie appartenant à Meta.
Des messages qui peuvent être planifiés jusqu'à 14 jours à l'avance
Pour planifier un message, il suffira, après l'avoir écrit, d'appuyer longuement sur le bouton « envoyer ». Apparaîtra alors la fenêtre que vous pouvez voir sur l'image ci-dessus, qui permet de programmer le jour et l'heure du message. Il sera possible de choisir une date allant entre 10 minutes et 14 jours en avance. L'option fonctionne autant pour les discussions individuelles que pour les groupes.
Il sera possible de consulter les messages que l'on a programmé, et même de les supprimer en cas de changement d'avis. Ils supporteront non seulement l'écrit, mais aussi les images et les vidéos, et ne nécessiteront pas que le téléphone soit allumé ou l'application activée au moment où il doit être envoyé. Et évidemment, le destinataire ne saura pas qu'il s'agira d'un message programmé, puisqu'il ressemblera à tous les autres messages.
WhatsApp annonce que la fonctionnalité va être déployée à travers la planète dans les prochaines semaines. Vous êtes prêt à l'utiliser ?