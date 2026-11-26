Pour planifier un message, il suffira, après l'avoir écrit, d'appuyer longuement sur le bouton « envoyer ». Apparaîtra alors la fenêtre que vous pouvez voir sur l'image ci-dessus, qui permet de programmer le jour et l'heure du message. Il sera possible de choisir une date allant entre 10 minutes et 14 jours en avance. L'option fonctionne autant pour les discussions individuelles que pour les groupes.

Il sera possible de consulter les messages que l'on a programmé, et même de les supprimer en cas de changement d'avis. Ils supporteront non seulement l'écrit, mais aussi les images et les vidéos, et ne nécessiteront pas que le téléphone soit allumé ou l'application activée au moment où il doit être envoyé. Et évidemment, le destinataire ne saura pas qu'il s'agira d'un message programmé, puisqu'il ressemblera à tous les autres messages.

WhatsApp annonce que la fonctionnalité va être déployée à travers la planète dans les prochaines semaines. Vous êtes prêt à l'utiliser ?