Bien sûr, ces outils ont quelques limites. Le géant de Mountain View explique, par exemple, qu’il a voulu fournir « un contexte visuel en plus des indications textuelles pour faciliter la compréhension », ce qui est tout à son honneur. On aurait toutefois aimé savoir comment l'outil sélectionne les images et quels sont les risques que l’IA choisisse une illustration hors sujet : Google ne dit pas un mot sur le sujet. Quant au chronomètre et aux rappels, on espère que les utilisateurs ne finiront pas, à terme, par les ignorer.