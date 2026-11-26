Les partiels approchent à grands pas ? Google a pensé à vous : les flashcards de Gemini Notebook viennent de recevoir une mise à jour conséquente.
Gemini Notebook poursuit son évolution à la vitesse grand V. L’ex-NotebookLM, qui a récemment dit adieu à ses plafonds journaliers au profit de limites basées sur la puissance de calcul, s’est récemment doté d’un catalogue de manuels gratuits, hélas réservés aux cursus américains et indiens. Depuis peu, il est même capable de générer des sites web interactifs à partir des documents des utilisateurs. Google va plus loin cette semaine en améliorant les flashcards du service.
Trois nouvelles fonctions pour des révisions plus efficaces
Les flashcards, ces fameuses cartes de révision particulièrement prisées outre-Atlantique, viennent de recevoir une mise à jour sur Gemini Notebook. Si elles étaient, jusqu’à récemment, uniquement textuelles, elles incluent désormais des illustrations. Grâce à la puissance de l’IA, les cartes peuvent en effet piocher des visuels dans les documents importés par l’utilisateur pour accompagner chaque question.
Autre nouveauté : un minuteur a été déployé pour permettre aux étudiants de se mettre en conditions d’examen. Cela pourrait considérablement aider ceux qui ont du mal à gérer leur temps en les incitant à se fixer un cadre. Côté mobile, l’application est devenue capable d’envoyer des notifications pour inciter l’utilisateur à réviser.
Des améliorations utiles à de nombreux types d’utilisateurs
Ces nouvelles options sont un coup de pouce bienvenu pour tous ceux qui veulent redoubler d’efficacité dans leurs révisions. Google ne vise toutefois pas uniquement ceux qui sont assis sur les bancs de la fac : « ces améliorations offrent aux étudiants, aux enseignants et aux équipes de formation un environnement plus flexible pour se préparer aux examens, aux certifications internes et au développement continu des compétences », peut-on notamment lire dans l’annonce.
- Réponses liées aux sources
- Nombreux formats de fichiers
- Génération audio et visuelle
Bien sûr, ces outils ont quelques limites. Le géant de Mountain View explique, par exemple, qu’il a voulu fournir « un contexte visuel en plus des indications textuelles pour faciliter la compréhension », ce qui est tout à son honneur. On aurait toutefois aimé savoir comment l'outil sélectionne les images et quels sont les risques que l’IA choisisse une illustration hors sujet : Google ne dit pas un mot sur le sujet. Quant au chronomètre et aux rappels, on espère que les utilisateurs ne finiront pas, à terme, par les ignorer.
Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui sur Gemini Notebook pour l’ensemble des clients Workspace, les abonnés Workspace Individual, mais aussi les détenteurs d’un compte Google Personnel.