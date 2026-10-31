L’université Rice, au Texas, publie sous la marque OpenStax des manuels relus par des pairs et diffusés sous licence ouverte, et Gemini puisait dans ces livres dès l’été 2024 grâce à la commande @OpenStax. « Les contenus fournis par les outils d’apprentissage à base d’IA doivent être exacts », insistait alors Richard Baraniuk, fondateur et directeur d’OpenStax. L’université du Minnesota recense de son côté dans son Open Textbook Library des ouvrages universitaires sous licence libre. Avec ces textes ouverts, Google peut enrichir son catalogue sans négocier de droits d’auteur avec chaque éditeur, remarque Android Authority. S Chand Publishing vend en revanche des manuels scolaires en Inde, et Google n’a pas dit à quelles conditions ses titres sont gratuits dans Gemini Notebook.

Dans son annonce, Google indique seulement l’origine des éditeurs, américains et indiens. Toujours d’après Android Authority, le déploiement concerne les utilisateurs installés aux États-Unis et en Inde, et Google n’a rien annoncé pour les autres régions. L’outil de prise de notes fonctionne en revanche dans plus de 200 pays, dont la France, avec une interface traduite en plus de 50 langues, indique Google. Les étudiants français ne verront donc pas forcément l’option « Textbooks » dans le menu des sources, et les livres du catalogue suivent de toute façon les programmes de ces deux pays.

Si vous êtes un étudiant français, vous pouvez toujours importer dans un carnet vos notes de cours ou les documents PDF fournis par vos enseignants, puis demander à l’IA des quiz et des fiches à partir de ces documents. OpenStax laisse en outre télécharger gratuitement vos manuels sur son site, et rien ne vous empêche d’ajouter le fichier d’un de ces livres à votre carnet, à condition de réviser en anglais. Google accepte aussi certains livres numériques achetés sur Google Play Books, grâce à son programme Expert Intelligence. Dans ce cas, l’étudiant paie son livre, et seuls les manuels du nouveau catalogue lui sont offerts.