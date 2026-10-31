Google propose gratuitement plusieurs centaines de manuels dans Gemini Notebook, et son IA construit à partir de leurs chapitres des fiches de révision et des quiz. Mais Google a constitué ce catalogue pour les cursus américains et indiens.
Google a réuni dans ce catalogue de manuels gratuits les ouvrages libres d’OpenStax et d’Open Textbook Library, et des titres de l’éditeur indien S Chand Publishing. L’entreprise a renommé NotebookLM en Gemini Notebook au mois de juillet, sans toucher à son fonctionnement. L’IA de Google ne répond qu’à partir des documents que l’utilisateur lui confie, ses notes de cours par exemple, et maintenant un manuel entier choisi dans le catalogue. Encore faut-il que l’option apparaisse dans le menu, ce que Google ne garantit pas aux étudiants français qui vont devoir se contenter de la BU.
Des quiz et des fiches de révision tirés du manuel
Pour trouver un livre, l’étudiant ouvre un carnet, clique sur « Add sources » puis sur « Textbooks ». Il peut ensuite trier les titres par matière et par niveau d’études, ou chercher un ouvrage précis grâce à la barre de recherche. Une fois le manuel ajouté, l’IA répond à ses questions sur un chapitre ou une notion en citant les passages utilisés, avec un lien vers le texte d’origine. « Chaque réponse est ancrée directement dans le manuel », écrit Priya Venkatraman, ingénieure logicielle dans l’équipe de Gemini Notebook.
Avec ces renvois, l’étudiant garde un moyen de repérer les erreurs, car les modèles de langage inventent parfois des réponses avec aplomb. Il peut aussi faire transformer un chapitre en guide de révision ou en questions d’entraînement, puis se tester avec des cartes mémoire générées à partir du texte. Google a ajouté ces dernières semaines un enregistreur de cours à l’application mobile de Gemini Notebook. Un étudiant peut donc enregistrer un cours magistral, puis revoir dans le manuel de la matière les notions qu’il a mal comprises, avant de vérifier ses connaissances avec un quiz. Google permet aussi de relire le plan d’un diaporama ou d’une vidéo avant sa génération dans Gemini Notebook, et a ajouté Gemini des leçons visuelles interactives, sur le fonctionnement d’un réacteur d’avion ou la physique de la foudre par exemple.
- Réponses liées aux sources
- Nombreux formats de fichiers
- Génération audio et visuelle
Un catalogue déployé aux États-Unis et en Inde
L’université Rice, au Texas, publie sous la marque OpenStax des manuels relus par des pairs et diffusés sous licence ouverte, et Gemini puisait dans ces livres dès l’été 2024 grâce à la commande @OpenStax. « Les contenus fournis par les outils d’apprentissage à base d’IA doivent être exacts », insistait alors Richard Baraniuk, fondateur et directeur d’OpenStax. L’université du Minnesota recense de son côté dans son Open Textbook Library des ouvrages universitaires sous licence libre. Avec ces textes ouverts, Google peut enrichir son catalogue sans négocier de droits d’auteur avec chaque éditeur, remarque Android Authority. S Chand Publishing vend en revanche des manuels scolaires en Inde, et Google n’a pas dit à quelles conditions ses titres sont gratuits dans Gemini Notebook.
Dans son annonce, Google indique seulement l’origine des éditeurs, américains et indiens. Toujours d’après Android Authority, le déploiement concerne les utilisateurs installés aux États-Unis et en Inde, et Google n’a rien annoncé pour les autres régions. L’outil de prise de notes fonctionne en revanche dans plus de 200 pays, dont la France, avec une interface traduite en plus de 50 langues, indique Google. Les étudiants français ne verront donc pas forcément l’option « Textbooks » dans le menu des sources, et les livres du catalogue suivent de toute façon les programmes de ces deux pays.
Si vous êtes un étudiant français, vous pouvez toujours importer dans un carnet vos notes de cours ou les documents PDF fournis par vos enseignants, puis demander à l’IA des quiz et des fiches à partir de ces documents. OpenStax laisse en outre télécharger gratuitement vos manuels sur son site, et rien ne vous empêche d’ajouter le fichier d’un de ces livres à votre carnet, à condition de réviser en anglais. Google accepte aussi certains livres numériques achetés sur Google Play Books, grâce à son programme Expert Intelligence. Dans ce cas, l’étudiant paie son livre, et seuls les manuels du nouveau catalogue lui sont offerts.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau