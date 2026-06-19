La prise en charge de nouvelles langues a été déployée hier sur les domaines à publication rapide et à publication programmée. Malheureusement, Google réserve cette nouveauté à ses abonnés payants : elle est disponible pour ceux qui disposent d'un plan Business (Standard et Plus), Enterprise (Standard et Plus) ainsi que pour ceux qui ont opté pour les formules Google AI Pro et Ultra. Les propriétaires de modules Google AI Pro for Education et AI Expanded Access auront également la possibilité d'y accéder.