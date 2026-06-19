Les tableurs, c'est votre grande passion ? Bonne nouvelle, Gemini prend enfin en charge le français pour générer des feuilles de calcul complexes.
Face une concurrence toujours plus rude, Google mise sur l'intelligence pour se démarquer dans le domaine des feuilles de calcul. L'an passé, la firme a intégré Gemini dans Google Sheets pour booster les capacités de son tableur et simplifier le quotidien de ses utilisateurs. La plupart des fonctions n'étaient, hélas, pas disponibles globalement. Une situation qui est enfin en train de changer. On vous explique.
La génération IA de feuilles de calcul prend enfin en charge le français
Début 2025, Google avait introduit dans Google Sheets une fonction IA capable d'analyser des données et de créer des graphiques statiques. L'option avait été améliorée durant l'été pour les rendre entièrement modifiables. Cette année, en avril, l'intelligence artificielle Gemini est devenue capable de créer et de générer des feuilles de calcul complexes. L'option était, toutefois, destinée uniquement aux utilisateurs américains.
Cette semaine, Google a annoncé que cette option bien pratique s'ouvre désormais à 28 langues supplémentaires, dont le français, l'espagnol, l'allemand, le japonais, le coréen, l'arabe, le russe ou encore le néerlandais. Vous allez donc pouvoir construire et modifier des feuilles de calcul entières en échangeant en langage naturel avec le service. De quoi gagner de précieuses minutes au quotidien.
Une option réservée aux professionnels
L'équipe de Google indique notamment dans son annonce que « Gemini s'appuie sur les outils de Google Sheets (tableaux, tableaux croisés dynamiques, graphiques et formules) pour réaliser les tâches ». Un grand éventail de possibilités s'ouvre donc aux équipes, notamment internationales.
La prise en charge de nouvelles langues a été déployée hier sur les domaines à publication rapide et à publication programmée. Malheureusement, Google réserve cette nouveauté à ses abonnés payants : elle est disponible pour ceux qui disposent d'un plan Business (Standard et Plus), Enterprise (Standard et Plus) ainsi que pour ceux qui ont opté pour les formules Google AI Pro et Ultra. Les propriétaires de modules Google AI Pro for Education et AI Expanded Access auront également la possibilité d'y accéder.
À noter, jusqu'au 15 juillet prochain, les clients Workspace pourront bénéficier de limites d'usage plus élevées pour Gemini dans Sheets.
- Un outil qui facilite le travail d'équipe et la communication
- Des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace des données
- Une intégration transparente avec les services Google pour une expérience harmonieuse
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google