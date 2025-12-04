Avec ce nouveau service, Proton défie Google Sheets et Microsoft Excel

Qu'il s'agisse de planifier les budgets, gérer les stocks, superviser des équipes ou d'organiser des informations parfois sensibles, le tableur reste un outil particulièrement utilisé en entreprise. C'est pourquoi Excel et Google Sheets sont devenus omniprésents. Mais en mode hébergé, ce service peut parfois poser problème pour des questions de confidentialité.

Proton explique que l'intégration de Gemini par Google dans Sheets a amplifié ces craintes, d'autant que la propre documentation de Google déconseille de partager des informations confidentielles avec son assistant IA. Pour Proton, le problème est fondamental : chaque cellule risque d'alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique des géants du numérique dont le modèle économique repose sur l'exploitation des données utilisateurs.​

À l'instar de ses autres services, Proton Sheets garantit la confidentialité par défaut de toutes les données saisies, y compris les métadonnées comme les noms de fichiers.