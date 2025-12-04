Avec ce nouveau service, Proton défie Google Sheets et Microsoft Excel

Proton lance Sheets, un tableur protégé par un chiffrement de bout en bout. Cet outil complète Proton Drive en offrant aux entreprises une alternative à Google Sheets, sans risquer que leurs données soient exploitées par des modèles d'IA.
Après avoir introduit Proton Docs, découlant du rachat de Standard Notes, et proposant une alternative à Google Docs, on attendait évidemment un gestionnaire de feuilles de calcul. Le voilà finalement disponible et intégré à Proton Drive.
Votre budget, chiffré et sécurisé
Qu'il s'agisse de planifier les budgets, gérer les stocks, superviser des équipes ou d'organiser des informations parfois sensibles, le tableur reste un outil particulièrement utilisé en entreprise. C'est pourquoi Excel et Google Sheets sont devenus omniprésents. Mais en mode hébergé, ce service peut parfois poser problème pour des questions de confidentialité.
Proton explique que l'intégration de Gemini par Google dans Sheets a amplifié ces craintes, d'autant que la propre documentation de Google déconseille de partager des informations confidentielles avec son assistant IA. Pour Proton, le problème est fondamental : chaque cellule risque d'alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique des géants du numérique dont le modèle économique repose sur l'exploitation des données utilisateurs.
À l'instar de ses autres services, Proton Sheets garantit la confidentialité par défaut de toutes les données saisies, y compris les métadonnées comme les noms de fichiers.
L'outil propose la visualisation et le filtrage des données via des graphiques, la compatibilité avec la plupart des formules courantes pour les calculs simples ou complexes, ainsi que la collaboration en temps réel avec édition en direct. Les fichiers CSV ou XLS existants peuvent être importés et bénéficient automatiquement du chiffrement de bout en bout. On retrouve également un accès multiplateforme et le contrôle granulaire des permissions : chaque utilisateur détermine qui peut visualiser ou modifier ses fichiers, avec la possibilité de révoquer ces droits à tout moment.