Récemment renommé Gemini Notebook, l’ex-NotebookLM ne cesse de s’améliorer. L’équipe en charge de son développement a remplacé les plafonds journaliers de l’outil par de nouvelles limites basées sur la puissance de calcul. Elle a ensuite lancé un catalogue de manuels gratuits, hélas réservés aux américains et aux indiens. Cette semaine, Gemini Notebook vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc.