Google vient d’ajouter une fonction plus que prometteuse à Gemini Notebook : le service peut désormais générer des sites web interactifs à partir des documents d’un projet.
Récemment renommé Gemini Notebook, l’ex-NotebookLM ne cesse de s’améliorer. L’équipe en charge de son développement a remplacé les plafonds journaliers de l’outil par de nouvelles limites basées sur la puissance de calcul. Elle a ensuite lancé un catalogue de manuels gratuits, hélas réservés aux américains et aux indiens. Cette semaine, Gemini Notebook vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc.
Gemini Notebook transforme vos notes en site web
Google vient de faire une annonce qui devrait intéresser beaucoup de monde : « Dès aujourd’hui, Gemini Notebook peut transformer vos sources en sites interactifs pour vous aider à comprendre rapidement des informations complexes. » La fonctionnalité, qui est en cours de déploiement dans le monde entier, permet de générer des pages web sur la base d’un simple prompt. Une fois créées, celles-ci s'ouvrent dans un nouvel onglet.
Google, qui travaillait déjà sur cette fonction en août, a en tête plusieurs usages : la création de frises, de tableaux périodiques interactifs, de tableaux de bord, d'outils de suivi de projet et bien plus encore. Le tout peut notamment être partagé et servir de base à un travail collectif.
Une fonctionnalité puissante qui nécessite des requêtes précises
Gemini Notebook peut, certes, faire des merveilles avec vos notes mais encore faut-il savoir s’en servir : Google conseille aux utilisateurs de fournir « une description de ce que vous souhaitez créer pour le travail ou les études ». Pour obtenir un bon résultat, la précision est donc de mise et les demandes trop vagues, à proscrire.
Cette nouvelle fonctionnalité s’ajoute à la longue liste d’options déjà disponibles dans Gemini Notebook : création de résumés vidéos, d’infographies, de tableaux de données, de diaporamas et bien plus encore. Elle arrivera dans les prochains jours chez tous les utilisateurs de plus de 18 ans, abonnés Google Workspace compris.
- Réponses liées aux sources
- Nombreux formats de fichiers
- Génération audio et visuelle
La fonction est, pour l'heure, disponible uniquement en version web. Les adeptes de l'application mobile ne sont pas oubliés, mais ils devront patienter encore un peu : Google indique en effet dans son annonce que la nouveauté sera bientôt disponible en version mobile, sans préciser de date.
Bien sûr, il faut garder à l'esprit que Gemini Notebook peut se tromper, comme tous les services boostés à l'intelligence artificielle. Pensez donc à bien vérifier le résultat produit pour éviter les mauvaises surprises.