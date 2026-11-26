Uber a depuis un certain temps annoncé son intention de lancer des robotaxis. Et ça se matérialise du côté de la Californie !
Pour ne pas finir en témoignage d'une autre époque, Uber souhaite faire un saut qualitatif qui lui permettra de proposer un service de taxi autonome. Et dans ce domaine, le géant américain a forgé un partenariat avec Lucid et Nuro, présenté en début d'année. Un partenariat qui donne rapidement ses fruits, comme on le voit du côté de l'ouest des États-Unis !
Uber et Nuro testent déjà les robotaxis à San Francisco actuellement
Uber et Nuro mettent déjà actuellement à l'essai la version du SUV Lucid Gravity bénéficiant de la conduite autonome dans les rues de San Francisco. Des essais qui ont lieu à peine six mois après avoir obtenu l'autorisation de mettre sur les routes des véhicules sans le chauffeur de sécurité.
Cette montée en puissance des robotaxis d'Uber devrait permettre d'ici peu de passer à une nouvelle étape, avec des trajets en robotaxis qui vont être offerts aux employés. Une rapidité qui peut au moins confirmer la pertinence des investissements consentis par Uber.
Un lancement commercial pour les premiers mois de 2027
La plateforme pour VTC a en effet à l'origine annoncé que ce partenariat entraînait de sa part un investissement de près de 500 millions de dollars dans Nuro, et de 300 millions de dollars dans Lucid (qui a depuis gonflé jusqu'à 500 millions de dollars). Après les essais, Uber compte avancer rapidement, et programme les premiers trajets commerciaux de ses robotaxis pour le premier trimestre 2027, dans l'agglomération de San Francisco.
À noter qu'au-delà de la Californie, Uber et Nuro sont aussi en train de tester des robotaxis sur les routes de Houston (Texas), avec cette fois la présence d'un chauffeur de sécurité encore au volant. Mais avec les progrès d'Uber dans le domaine, on imagine que le service va rapidement devenir un concurrent crédible dans ce domaine aux États-Unis. Et quand en Europe ?
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
- Un paiement sécurisé et pensé pour faciliter les démarches
- Un service de transport privé combiné au service de restauration Uber Eats