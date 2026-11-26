Uber et Nuro mettent déjà actuellement à l'essai la version du SUV Lucid Gravity bénéficiant de la conduite autonome dans les rues de San Francisco. Des essais qui ont lieu à peine six mois après avoir obtenu l'autorisation de mettre sur les routes des véhicules sans le chauffeur de sécurité.

Cette montée en puissance des robotaxis d'Uber devrait permettre d'ici peu de passer à une nouvelle étape, avec des trajets en robotaxis qui vont être offerts aux employés. Une rapidité qui peut au moins confirmer la pertinence des investissements consentis par Uber.