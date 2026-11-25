Âgé de 40 ans, ce spécialiste des charges utiles est un ancien pilote de l'armée de l’air pakistanaise. Et pour se préparer, il a passé sept mois à Pékin, en apprenant notamment le mandarin. « Je porte le nom du Pakistan sur mes épaules, les espoirs de 250 millions de Pakistanais », a-t-il déclaré avant de partir. Il est le premier Pakistanais à atteindre l’orbite, même si Namira Salim avait déjà volé en 2023 lors d’un vol suborbital touristique.