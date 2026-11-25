Pour la première fois de son histoire, la Chine ouvre sa station spatiale à un astronaute étranger. Un Pakistanais est désormais en orbite à bord de Tiangong, et c’est un message adressé au monde.
C’est désormais un fait établi : la Chine est une véritable puissance spatiale. En plus de préparer sa propre conquête de la Lune, l’Empire du Milieu travaille également sur une mission afin de se poser sur Callisto, l’une des lunes galiléennes de Jupiter. Mais aujourd’hui, les yeux sont rivés sur sa station spatiale Tiangong.
Une première pour le Pakistan
Ce mercredi 25 novembre, une fusée Long March 2F a pris son envol depuis le centre de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Objectif : acheminer le vaisseau Shenzhou-24 jusqu’à Tiangong, avec à son bord deux Chinois, le commandant Tang Hongbo et l’ingénieur de vol Wu Yi, et un Pakistanais, Muhammad Zeeshan Ali. C’est inédit.
Âgé de 40 ans, ce spécialiste des charges utiles est un ancien pilote de l'armée de l’air pakistanaise. Et pour se préparer, il a passé sept mois à Pékin, en apprenant notamment le mandarin. « Je porte le nom du Pakistan sur mes épaules, les espoirs de 250 millions de Pakistanais », a-t-il déclaré avant de partir. Il est le premier Pakistanais à atteindre l’orbite, même si Namira Salim avait déjà volé en 2023 lors d’un vol suborbital touristique.
Si son séjour ne va durer qu’une semaine, il doit malgré tout mener quatre expériences pour l’agence spatiale pakistanaise, sur des matériaux au graphène qui protègent des radiations, une fibre de carbone capable de se réparer seule, des graines de quinoa et des microalgues productrices d’oxygène. Il reviendra ensuite sur Terre avec deux membres de l’équipage précédent, Zhang Zhiyuan et Lai Ka-ying.
La Chine, superpuissance
Ce vol s’impose avant tout comme un geste diplomatique fort. Pékin veut montrer que Tiangong peut devenir une plateforme internationale, alors que la Chine a interdiction de participer aux efforts de la Station spatiale internationale (ISS). Et le choix du Pakistan tombe sous le sens : les deux pays ont signé un accord de coopération spatiale a été signé en février 2025.
Ainsi, la Chine a lancé des satellites pakistanais, tandis que les deux pays partagent un système de navigation, et qu’un rover pakistanais doit voler sur une mission lunaire chinoise en 2028. Le timing n’est pas anodin, alors que la course à la Lune s’accélère. La Chine et la Russie font bloc face aux États-Unis et leurs alliés, et chaque pays entend bien renforcer son influence et sa crédibilité de puissance spatiale.
Mais en attendant, l’agence de presse chinoise Xinhua affirme que cette première pourrait ouvrir la voie à d’autres pays.