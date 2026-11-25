Claude peut faire de vos artefacts de véritables logiciels de bureau à utiliser sur les systèmes Mac et Windows.
Anthropic a récemment déployé les modèles Claude Fable 5.2 et Mythos 5.2, mais l'entreprise a encore bien d'autres cordes à son arc. Avec Claude Meetings, elle a, par exemple, intégré son IA dans les visioconférences Google Meet. Avec le lancement de Claude Ship, elle permet désormais aussi à l’IA de relire et valider le code des développeurs. La prochaine étape ? Donner aux abonnés la possibilité de lancer leurs propres logiciels de bureau depuis Claude pour Mac ou Windows.
Grâce à Claude, les utilisateurs peuvent transformer leurs prototypes en logiciels maison
L’annonce a été faite il y a quelques heures sur le blog d’Anthropic : « Dès aujourd’hui, vous pouvez utiliser les artefacts Claude pour créer, exécuter et partager des applications de bureau. La fonctionnalité « Installer en tant qu’application » est en cours de déploiement en version bêta dans Claude pour Mac et Windows. »
Le test est ouvert à tous les forfaits. Il suffit de décrire à l’assistant l’outil que vous avez en tête, de le tester directement dans la conversation puis de passer par le menu de partage pour l’installer sur votre machine. Le logiciel, qui dispose de sa propre icône, s’ouvre alors dans sa propre fenêtre, indépendamment du chatbot. Il se met notamment à jour dès que vous modifiez l'artefact.
Côté développeurs, c’est tout aussi simple. Il n’y a pas besoin de clé API ou d’identifiant séparé et il n'y a rien à empaqueter ou à signer non plus: tout passe par le compte Claude.
- Excellente compréhension des consignes complexes
- Très bon niveau en rédaction
- Analyse de longs documents efficace
Plusieurs niveaux d’autorisation possibles
Les logiciels de bureau créés avec Claude peuvent envoyer des notifications et faire appel à Claude ou à vos connecteurs, si besoin est. Dans son annonce, Anthropic précise notamment que « les organisations soumises à la norme HIPAA et les déploiements hybrides ne peuvent pas l’utiliser. (La fonctionnalité) est activée par défaut pour le forfait Team, mais l’accès complet est désactivé. Pour le forfait Enterprise, elle est désactivée jusqu’à ce qu’un propriétaire l’active. (…) Certains éléments ne peuvent pas être installés, notamment Claude Docs, Slides et Sheets. »
Côté sécurité, la firme a mis en place trois niveaux d’autorisation. Par défaut, le logiciel n'a pas plus de droits qu'une page web. Le second niveau permet de demander à accéder à quelques fonctions courantes. Le niveau le plus élevé permet au logiciel de lancer des programmes, mais aussi de lire, modifier ou supprimer des fichiers sans avoir à demander systématiquement la permission à l’utilisateur. Les droits sont redemandés après chaque mise à jour mais si une partie de l’app vient d’un autre site, elle pourra être modifiée sans demande préalable. On vous recommande de faire preuve de prudence si vous choisissez cette dernière option.
Un autre élément important mérite aussi toute votre attention : l'entreprise prévient les utilisateurs qu’elle ne vérifiera pas les logiciels avant leur installation. Elle se contente de botter en touche et de conseiller de n’accorder un accès complet qu’aux applications dignes de confiance. Vous êtes donc le seul maître à bord, que vous le vouliez ou non.
Si cette nouveauté vous intéresse, vous pouvez dès à présent mettre à jour votre application Claude pour Mac ou pour Windows. Pour vous inspirer, Anthropic a notamment partagé sur son site des démos réalisées par l’un de ses ingénieurs.