Côté sécurité, la firme a mis en place trois niveaux d’autorisation. Par défaut, le logiciel n'a pas plus de droits qu'une page web. Le second niveau permet de demander à accéder à quelques fonctions courantes. Le niveau le plus élevé permet au logiciel de lancer des programmes, mais aussi de lire, modifier ou supprimer des fichiers sans avoir à demander systématiquement la permission à l’utilisateur. Les droits sont redemandés après chaque mise à jour mais si une partie de l’app vient d’un autre site, elle pourra être modifiée sans demande préalable. On vous recommande de faire preuve de prudence si vous choisissez cette dernière option.