Le service Claude Ship complet est réservé aux offres Team et Enterprise, et uniquement pour les projets hébergés sur GitHub. Les administrateurs activent Code Review et PR Steward projet par projet. Ils choisissent le niveau de relecture et le moment où elle se lance, et fixent un plafond de dépenses. Claude Approvals, lui, démarre dès qu'un fichier de règles figure sur la branche principale du projet, et un administrateur peut le couper. Plus personne n'a alors besoin de taper /ship. Alex Devkar, vice-président senior chargé de l'ingénierie et de l'analyse de données, assure que PR Steward aide les équipes de son projet pilote à « passer moins de temps sur les retours de relecture et plus de temps à développer ». Le mois de novembre est en tout cas particulièrement chargé pour Anthropic qui, le 9, sortait Claude Fable 5.2, présenté comme plus rapide et moins cher que son prédécesseur. Le lendemain, l'entreprise annonçait un tableur et un tableau blanc pour Claude.