Anthropic a lancé Claude Ship cette semaine, un service capable de relire, corriger et approuver les pull requests des développeurs. Réservé aux offres professionnelles et à GitHub, il laisse aux équipes le dernier mot sur ce que l'IA peut valider seule.
L'entreprise Anthropic a lancé Claude Ship le lundi 23 novembre, qui se présente comme un ensemble d'outils d'intelligence artificielle qui prend en charge les pull requests, ces demandes de modification soumises avant d'intégrer du code à un projet. Le service relit chaque modification, corrige les problèmes signalés, puis décide si elle peut être fusionnée, selon des règles fixées par chaque équipe. Une nouvelle commande, /ship, permet aussi aux développeurs de l'utiliser directement depuis Claude Code.
Claude Ship, ou l'art de ne plus courir après les relecteurs
Quiconque a déjà ouvert une pull request connaît la routine. On attaque la tâche suivante, puis les remarques arrivent. On replonge dans un code qu'on croyait derrière soi, on corrige, on attend une nouvelle relecture. Il reste ensuite à trouver le collègue qui voudra bien valider. Exiger un humain pour chaque modification reste tenable tant que des humains écrivent chaque ligne. Mais chez Anthropic, c'est désormais Claude qui écrit l'essentiel du code de l'équipe Claude Code, et l'entreprise voulait que tout ce qui suit la pull request avance au même rythme.
Claude Ship repose sur trois outils qui interviennent l'un après l'autre sur chaque pull request. Le premier, Code Review, est le seul à être déjà disponible en version finale. L'outil examine chaque modification sous plusieurs angles et met ses propres conclusions à l'épreuve. Il les trie, puis les publie sur la pull request, avec trois niveaux d'exigence au choix, que sont Quick, Standard ou Deep. Vatsal Bhatt, directeur de l'ingénierie chez un client, raconte que l'outil a souvent « repéré de vrais problèmes avant qu'un relecteur humain n'arrive sur la pull request ». Ensuite entre en scène PR Steward, une sorte de dépanneur de garde.
Il se charge de réparer les tests automatiques qui échouent, de démêler les conflits entre deux versions du code et de traiter les remarques laissées par Code Review, par d'autres outils ou par les collègues. Après chaque passage, il explique ce qu'il a changé et comment l'annuler. On l'oriente avec « @claude » suivi d'une consigne, et on l'arrête avec « @claude stop ». Surtout, il n'est conçu ni pour approuver ni pour fusionner.
Le droit de dire oui revient à Claude Approvals. L'équipe écrit sa politique d'approbation dans un fichier rangé dans le projet, et l'IA l'applique. Elle donne son feu vert aux changements de routine si la politique l'autorise, et exige une validation humaine plus poussée pour les cas sensibles. Anthropic le présente comme une version plus maligne de CODEOWNERS, le fichier GitHub qui désigne qui doit relire quoi. Il peut tenir compte des conclusions de Code Review ou de critères rédigés en langage courant. L'éditeur américain conseille de le laisser d'abord en simple observateur, le temps de gagner en confiance. « Nous gardons un humain dans la boucle, et son temps va désormais aux modifications qui en ont besoin », insiste Vatsal Bhatt.
Avec /ship, Claude Ship s'invite dans le quotidien des développeurs
Pour essayer, une commande suffit dans Claude Code : /ship. Selon Anthropic, elle est ouverte à tous les développeurs et se déploie depuis le 23 novembre dans Claude Code et l'application de bureau. Claude pousse la modification, ouvre la pull request et la relit. Il traite ensuite les remarques et les tests en échec. Ce qui peut être fusionné dépend toujours des droits du développeur et des règles du projet. Anthropic avance ses propres résultats et explique que de juin à septembre, son équipe Claude Code a fusionné plus de deux fois plus de pull requests.
Dans le même temps, la part de modifications annulées après coup a baissé de plus de 40 %. L'entreprise précise que la relecture de Claude n'est qu'un garde-fou parmi d'autres. Elle cite aussi un exemple. Un client avait été induit en erreur par la documentation de l'API Analytics d'Anthropic. Un chef de produit a demandé à Claude Tag, l'agent maison intégré à Slack, si une correction était en cours, et Claude Tag en a ouvert une. Code Review n'a rien trouvé de bloquant, un relecteur de la documentation a donné son accord et Claude Approvals aussi. Du coup, la correction était fusionnée le soir même.
Le service Claude Ship complet est réservé aux offres Team et Enterprise, et uniquement pour les projets hébergés sur GitHub. Les administrateurs activent Code Review et PR Steward projet par projet. Ils choisissent le niveau de relecture et le moment où elle se lance, et fixent un plafond de dépenses. Claude Approvals, lui, démarre dès qu'un fichier de règles figure sur la branche principale du projet, et un administrateur peut le couper. Plus personne n'a alors besoin de taper /ship. Alex Devkar, vice-président senior chargé de l'ingénierie et de l'analyse de données, assure que PR Steward aide les équipes de son projet pilote à « passer moins de temps sur les retours de relecture et plus de temps à développer ». Le mois de novembre est en tout cas particulièrement chargé pour Anthropic qui, le 9, sortait Claude Fable 5.2, présenté comme plus rapide et moins cher que son prédécesseur. Le lendemain, l'entreprise annonçait un tableur et un tableau blanc pour Claude.
Concernant la question financière, Claude Ship est facturé au token, ces fragments de texte que l'IA lit et produit. Le prix dépend du nombre et de la taille des pull requests, du niveau et de la fréquence des relectures, et du travail abattu par PR Steward. Claude Approvals n'a pas de coût de base, mais les critères qu'il utilise sont facturés. De plus, une règle qui s'appuie sur la relecture de Claude déclenche une analyse payante, même en mode observateur. /ship, lui, compte comme une utilisation normale de Claude Code.
Et trois types d'organisations sont privées de Ship. Il s'agit de celles qui ont exigé qu'Anthropic ne conserve aucune de leurs données, de celles en configuration HIPAA (la loi américaine sur les données de santé) et de celles qui gèrent leurs propres clés de chiffrement. Pour essayer de convaincre, Anthropic a décidé d'offrir aux comptes Enterprise éligibles au moins 10 000 dollars de crédits, sous conditions. Il faut les réclamer avant le 15 janvier 2027 et les utiliser dans les 30 jours. Coté au Nasdaq depuis le 19 novembre après la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire, le créateur de Claude sait que chaque pull request relue, c'est aussi du chiffre d'affaires désormais.