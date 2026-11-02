Les développeurs installent le Super-agent dans Harness. DeepSeek distribue cet environnement d’agents en open source, sous licence MIT, afin de concurrencer Claude Code et les autres assistants de programmation américains. L’entreprise a réuni environ 100 milliards de yuans, soit 15 milliards de dollars, lors de son dernier tour de table, en vue d’une introduction en Bourse.

Une fois relié à un dépôt GitHub, et en option à Feishu, la messagerie professionnelle de ByteDance, l’agent attend qu’un membre autorisé de l’équipe lui confie une tâche. Il la traite alors dans une session à part, puis répond dans la conversation d’origine, par exemple avec une pull request. Les développeurs voient sur un panneau web les dossiers qui réclament leur intervention.

Comme l’explique l’équipe Harness dans le mode d’emploi du prototype, son agent doit « mobiliser le moins possible l’attention humaine, et apporter le plus de valeur possible ». Il agit donc uniquement sur demande, ou quand l’équipe l’a autorisé à intervenir par une règle écrite. Il ne prend la parole que si quelqu’un doit agir ou peut utiliser son résultat. Ses concepteurs limitent aussi chacune de ses réponses à 100 mots dans la messagerie.

En interne, les ingénieurs de DeepSeek laissent leur agent lire les discussions de groupe et reproduire en arrière-plan chaque problème signalé, même quand personne ne le lui demande. Il soumet une correction s’il trouve une solution simple, et garde le silence dans le cas contraire.