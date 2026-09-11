Les développeurs de DeepSeek ont modifié la gestion des caches clé-valeur (KV), utilisés pour suivre l’état du modèle entre les sessions. Ces caches, particulièrement gourmands en mémoire dans les applications gourmandes comme les chatbots, voient leur consommation réduite à 13 % à 25 % par rapport à la version V4 Flash. Ce, grâce à des ajustements dans les mécanismes d’attention et à l’introduction d’un nouvel encodeur-décodeur causal (CED). Résultat : le modèle peut prendre en charge quatre à huit fois plus d’utilisateurs avec la même empreinte mémoire pour les caches KV.