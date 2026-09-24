Toutefois, ce tour de table des investisseurs a connu quelques turbulences. DeepSeek l'avait mis en pause en juillet après que des propos tenus par Liang aient fuité et aient fait le tour des réseaux sociaux chinois. En admettant que la Chine était encore loin derrière les États-Unis dans le domaine de l'IA, et que le pays était très dépendant des puces de NVIDIA, les propos n'avaient pas aidé à séduire les investisseurs. Les négociations ont repris en août.