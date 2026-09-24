Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million ? Et bien 1 milliard, c'est mille fois plus, et c'est le chiffre d'affaires que vise DeepSeek, l'un des principaux acteurs chinois de l'intelligence artificielle.
Le géant chinois de l'intelligence artificielle DeepSeek atteint désormais un chiffre d'affaires annualisé d'un milliard de dollars, selon les informations rapportées par nos confrères de The Information. Ce chiffre représente plus du double des revenus enregistrés il y a quelques mois, qui s'établissaient alors à moins de 500 millions de dollars.
Une croissance XXL pour l'IA chinoise
Avec l'essor de l'intelligence artificielle, bien inopportun serait celui qui n'en profiterait pas. Les Chinois l'ont bien compris, en proposant plusieurs modèles différents, avec Xiaomi, Alibaba et l'un des plus connus, DeepSeek.
Cette progression s'expliquerait par une augmentation récente des tarifs et par une demande importante pour les divers modèles de l'entreprise. En août dernier, DeepSeek avait prévenu les développeurs d'une augmentation importante des tarifs de son API. C'est chose faite, les tarifs ont grimpé, faisant environ x2,3 à x4,5, selon les modèles utilisés. Toutefois, elle reste parmi les moins chères du marché.
Si chez certains concurrents, les augmentations de tarif font fuir les clients, ici, il n'en serait rien. Le fondateur Liang Wenfeng aurait indiqué aux investisseurs que les clients sont restés malgré cette hausse tarifaire.
Un chiffre d'affaires toutefois annualisé
Il est important de préciser que ce chiffre d'affaires est annualisé. En d'autres mots, il projette les revenus récents sur une année complète. Il s'agit donc d'un indicateur de dynamique commerciale, et non pas d'une somme réellement encaissée par l'entreprise à l'heure actuelle.
The Information avait révélé le mois dernier que DeepSeek avait généré environ 475 millions de yuans (70,7 millions de dollars) durant les sept premiers mois de 2026, soit approximativement dix fois ses revenus de l'ensemble de l'année 2025.
La majeure partie de ces revenus provient des développeurs qui paient pour utiliser les modèles de DeepSeek via son API. Le chatbot de l'entreprise restant gratuit pour les utilisateurs, il ne génère donc pas de revenus.
Une importante levée de fonds en cours
DeepSeek approche de la conclusion de son deuxième tour de financement. L'entreprise chinoise est en train de finaliser une nouvelle levée de fonds de 7,5 milliards de dollars.
- Compréhension avancée du langage naturel
- Réponses adaptées à des contextes variés
- Disponible en plusieurs langues
Toutefois, ce tour de table des investisseurs a connu quelques turbulences. DeepSeek l'avait mis en pause en juillet après que des propos tenus par Liang aient fuité et aient fait le tour des réseaux sociaux chinois. En admettant que la Chine était encore loin derrière les États-Unis dans le domaine de l'IA, et que le pays était très dépendant des puces de NVIDIA, les propos n'avaient pas aidé à séduire les investisseurs. Les négociations ont repris en août.
DeepSeek n'a commencé à accepter les financements qu'en 2026. La jeune entreprise a clôturé un premier tour de table à environ 7 milliards de dollars en juin, mais Liand lui-même, patron de l'entreprise, aurait apporté une part importante de ce montant. Est-ce que DeepSeek tiendra son pari ? La fin de l'année nous le dira.