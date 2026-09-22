Xiaomi a présenté deux modèles d'IA particulièrement bien positionnés dans le classement des modèles d'IA. Ces modèles omnimodaux sont conçus pour traiter le texte, les images, la vidéo et le code informatique. Au sein de cette gamme, la version MiMo-V2.6 Pro est le modèle le plus performant des deux. La version Flash est axée sur la rapidité de réponse et des coûts d'usage faibles.