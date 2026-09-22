On connaît Xiaomi pour ses smartphones, tablettes, montres et bracelets connectés, mais moins pour son modèle d'IA. Pourtant, l'entreprise vient de dévoiler MiMo-V2.6 Pro et MiMo-V2.6-Flash, deux modèles embarqués sur ses smartphones, en local.
Xiaomi a présenté deux modèles d'IA particulièrement bien positionnés dans le classement des modèles d'IA. Ces modèles omnimodaux sont conçus pour traiter le texte, les images, la vidéo et le code informatique. Au sein de cette gamme, la version MiMo-V2.6 Pro est le modèle le plus performant des deux. La version Flash est axée sur la rapidité de réponse et des coûts d'usage faibles.
Raisonnement spatial et création 3D
Ces modèles intègrent des capacités de raisonnement spatial en trois dimensions via une fonction appelée "Vibe World". À partir d'une consigne sous forme de texte, d'image ou de vidéo, le système est en mesure de générer des environnements 3D interactifs, notamment des jeux vidéo.
Les applications s'étendent également à la création de modèles pour le logiciel Blender, à la composition de morceaux de musique au format démo, ou encore au contrôle d'un bras robotique Franka Panda au moyen d'un flux multi-caméras.
Résultats aux benchmarks et modalités d'accès
Selon les indications de Xiaomi, MiMo-V2.6 Pro occupe la première place des modèles à poids ouverts sur le benchmark de l'Artificial Analysis Intelligence Index. Il se situe devant Qwen 3.8 Max d'Alibaba et légèrement derrière des modèles tels que Claude Opus 5, GPT-5.6 Sol et Meta Muse Spark (tous évalués avec leur niveau d'effort maximal).
Dans le cadre de cette mise à disposition en open source, Xiaomi partage les poids de ses modèles, plus de 7 000 environnements d'apprentissage par renforcement (RL), ainsi que son infrastructure RL complète.
Les modèles sont accessibles sur les plateformes HuggingFace et OpenRouter, ainsi que par API à un tarif identique à celui de la version V2.5 Pro. En parallèle, Xiaomi déploie plus largement ses applications de bureau MiMo pour les systèmes d'exploitation Windows et macOS.