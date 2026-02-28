Présentées au MWC 2026, les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro misent sur la puissance et l’intelligence artificielle pour séduire les utilisateurs en quête de productivité. Objectif : remplacer votre bon vieux PC portable.
Au Mobile World Congress de Barcelone, Xiaomi lève le voile sur une nouvelle génération de tablettes orientées productivité. Les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro ne se contentent pas d’améliorer la fiche technique : elles cherchent à rapprocher l’expérience tablette de celle d’un ordinateur portable. Pour ce faire, les nouvelles tablettes misent sur une interface optimisée pour le multitâche, une intégration poussée de l’intelligence artificielle et une fiche technique musclée.
Deux tablettes similaires sur le plan du design et de l'autonomie
Les deux modèles adoptent un design compact avec une épaisseur de 5,75 mm et un poids de 485 g, tout en intégrant un écran 11,2 pouces en définition 3,2K (3200 x 2136 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz et une luminosité annoncée à 800 nits￼. Malgré leur finesse, elles embarquent une batterie de 9 200 mAh, pensée pour des sessions de travail et d'utilisation prolongées.
La série fonctionne sous Xiaomi HyperOS 3, intégrant l’intelligence système HyperAI. L’interface met l’accent sur la productivité avec un multitâche retravaillé, un affichage en écran partagé optimisé et un mode Workstation enrichi permettant d’accéder rapidement aux applications via un Dock étendu￼. Le navigateur adopte d'ailleurs des usages proches du PC, avec gestion du clic droit, aperçus au survol et barre d’outils adaptée au travail en ligne.
Xiaomi pousse la logique bureautique plus loin avec l’intégration de WPS Office en version PC, permettant la création et l’édition de documents directement depuis la tablette. La communication avec les autres appareils de la marque est également mise en avant pour faciliter le passage d’une tâche à l’autre dans l’écosystème Xiaomi.
Une fiche technique imposante sur le papier pour remplacer votre PC
Vient le jeu des différences entre le modèle de base et le modèle Pro. La Xiaomi Pad 8 Pro embarque la plateforme Snapdragon 8 Elite, avec des performances CPU annoncées en hausse de 81 % et GPU de 103 % par rapport à la génération précédente, selon les chiffres avancés par le constructeur. Elle prend en charge la charge rapide 67 W et propose jusqu’à 512 Go de stockage. Côté photo, elle intègre un capteur arrière de 50 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx.
Une version Matte Glass est également proposée, avec un écran à nano-texture et revêtement antireflet, censé améliorer la résistance aux reflets de 44 % par rapport à la génération précédente￼. Cette déclinaison vise particulièrement les usages créatifs ou professionnels avec stylet.
De son côté, la Xiaomi Pad 8 s’appuie sur un très honorable Snapdragon 8s Gen 4￼. Elle propose une charge un peu moins rapide à 45 W, un capteur principal de 13 Mpx et jusqu’à 256 Go de stockage. Une version plus accessible donc, qui s'adresse visiblement à un plus large public.
En France, la Xiaomi Pad 8 démarre à 499 euros, avec une offre de lancement à 429 euros jusqu’au 31 mars, tandis que la Pad 8 Pro débute à 649 euros￼. Les deux versions sont proposées en trois coloris, vert sapin, gris et bleu. Les dates exactes de disponiblité ne sont pas encore annoncées.