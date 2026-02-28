La série fonctionne sous Xiaomi HyperOS 3, intégrant l’intelligence système HyperAI. L’interface met l’accent sur la productivité avec un multitâche retravaillé, un affichage en écran partagé optimisé et un mode Workstation enrichi permettant d’accéder rapidement aux applications via un Dock étendu￼. Le navigateur adopte d'ailleurs des usages proches du PC, avec gestion du clic droit, aperçus au survol et barre d’outils adaptée au travail en ligne.

Xiaomi pousse la logique bureautique plus loin avec l’intégration de WPS Office en version PC, permettant la création et l’édition de documents directement depuis la tablette. La communication avec les autres appareils de la marque est également mise en avant pour faciliter le passage d’une tâche à l’autre dans l’écosystème Xiaomi.