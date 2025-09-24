Xiaomi dévoile la Redmi Pad 2 Pro, une tablette de 12,1 pouces pensée pour le divertissement et la productivité, avec écran 2.5K et batterie longue durée.
Le succès de l'iPad Pro donne des idées à Xiaomi, qui présente aujourd'hui la Redmi Pad 2 Pro. Avec ce nouveau modèle, Xiaomi veut séduire les amateurs de contenus multimédias et ceux qui cherchent un outil polyvalent au quotidien. La Redmi Pad 2 Pro mise sur un écran XXL pour le confort visuel, une autonomie renforcée pour limiter les recharges et un design décliné en plusieurs finitions, dont une version spéciale avec verre mat. Et un prix très contenu, avec un modèle de base à moins de 400€.
Un écran 12 pouces pour une tablette adaptée au streaming, au jeu vidéo et à toute la famille
La Redmi Pad 2 Pro adopte un large écran de 12,1 pouces affichant une définition 2.5K. Compatible Dolby Vision, il bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, ce qui assure fluidité et réactivité aussi bien pour la vidéo que pour le jeu. Xiaomi met également en avant trois certifications TÜV Rheinland, destinées à réduire la lumière bleue et limiter la fatigue visuelle lors des longues sessions.
Une déclinaison « Verre Mat » ajoute un revêtement nano-texturé qui réduit les reflets et améliore la lisibilité, notamment lors de la lecture ou du dessin. Cette approche confirme l’orientation hybride de la tablette, pensée autant pour le divertissement que pour la productivité créative. Légère et fine, elle se veut aussi simple à transporter au quotidien.
Sous le capot, la Redmi Pad 2 Pro embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 4, accompagné d’une batterie massive de 12 000 mAh. Cette dernière promet de longues heures d’utilisation et s’appuie sur une charge rapide de 33 W. La tablette prend aussi en charge la charge inversée filaire à 27 W, permettant d’alimenter ponctuellement d’autres appareils.
Trois coloris proposés et une finition mat pour éviter les reflets ©Xiaomi
Côté audio, l’expérience a été travaillée avec quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et Hi-Res Audio, pour une immersion renforcée dans les films, les séries ou la musique. Xiaomi veut ainsi offrir un appareil capable de remplacer ponctuellement un PC portable pour la consommation de contenu, tout en restant simple à utiliser dans un cadre familial.
La Redmi Pad 2 Pro est disponible en plusieurs coloris (gri, argent et violet) et en différentes configurations, à partir de 349 € pour la version 6 Go + 128 Go et jusqu’à 429,90 € pour l’édition Verre Mat en 8 Go + 256 Go. Une déclinaison 5G est également prévue, mais son prix n’a pas encore été communiqué.