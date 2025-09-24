Une déclinaison « Verre Mat » ajoute un revêtement nano-texturé qui réduit les reflets et améliore la lisibilité, notamment lors de la lecture ou du dessin. Cette approche confirme l’orientation hybride de la tablette, pensée autant pour le divertissement que pour la productivité créative. Légère et fine, elle se veut aussi simple à transporter au quotidien.

Sous le capot, la Redmi Pad 2 Pro embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 4, accompagné d’une batterie massive de 12 000 mAh. Cette dernière promet de longues heures d’utilisation et s’appuie sur une charge rapide de 33 W. La tablette prend aussi en charge la charge inversée filaire à 27 W, permettant d’alimenter ponctuellement d’autres appareils.