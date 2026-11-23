Arianespace a reporté ce lundi le lancement d'Ariane 6, qui devait placer 36 satellites Amazon Leo en orbite depuis Kourou. En cause, un incident sur les installations au sol, qui repousse le dixième vol du lanceur au 24 novembre, au mieux.
Le dixième vol d'Ariane 6 n'aura pas lieu aujourd'hui. Arianespace a annoncé tôt ce lundi 23 novembre avoir interrompu le compte à rebours de la mission qui devait emporter 36 satellites Amazon Leo depuis Kourou. L'opérateur évoque un problème technique sur les installations au sol et assure que la fusée et sa cargaison sont en sécurité. Un contretemps malvenu pour Amazon, dont la poisse semble se poursuivre, qui a perdu 40 satellites dans l'échec de la fusée Vulcan il y a huit jours à peine.
Ariane 6 retenue au sol par ses installations
Le compte à rebours de la mission Ariane 6 VA271 s'est arrêté avant même l'ouverture de la fenêtre de tir, prévue à 8h09 heure de Kourou. Un coup dur pour Arianespace, qui évoque « un événement technique survenu sur les moyens sol de mise en œuvre du lanceur », autrement dit sur les équipements au sol qui servent à préparer et à lancer la fusée. L'opérateur européen n'a, pour l'instant, rien dit de plus sur la nature exacte du problème.
La procédure a été stoppée avant le retrait de la tour mobile, l'imposante structure qui abrite Ariane 6 sur son pas de tir et s'écarte avant le lancement. Les opérations sur les systèmes de la fusée n'avaient pas encore commencé. Ariane 6 et ses 36 passagers restent donc « en configuration stable et en sécurité », assure Arianespace. Ce coup d'arrêt survient au bout d'une campagne de plus de trois mois entre l'arrivée des satellites en Guyane mi-août, leur installation sous la coiffe le 17 novembre, et la revue d'aptitude au lancement, dernier examen avant le vol, qui était programmée le 20.
Reste à savoir quand Ariane 6 pourra repartir. Les équipes analysent l'incident et préparent une nouvelle tentative, avec une prochaine opportunité de lancement « pas antérieure au 24 novembre ». Demain au plus tôt, donc, sans aucune garantie que ce créneau soit tenu. Arianespace promet de nouvelles informations dès que possible, mais n'a encore communiqué aucune fenêtre de tir.
Un dixième vol très attendu par Amazon Leo
Ce report touche un vol assez symbolique pour Arianespace. VA271 (ou LE-04 pour le nom de code donné par Amazon Leo) doit en effet être le dixième lancement d'Ariane 6, dont le vol inaugural remonte à juillet 2024, et le cinquième lancement d'Arianespace cette année. L'entreprise lui a même consacré un dossier de vol en édition spéciale. La fusée décollera dans sa version la plus puissante, Ariane 64, équipée de quatre boosters P160C. Étrennés en juin, ces propulseurs plus chargés en propergol portent sa capacité d'emport à environ 22 tonnes en orbite basse.
Du côté d'Amazon Leo, chaque lancement compte double. Le 15 novembre, la fusée américaine Vulcan a échoué avec 40 de ses satellites à bord, définitivement perdus, et les 37 autres vols réservés sur ce lanceur sont suspendus le temps de l'enquête. Un gros coup de frein pour une constellation de 396 satellites, encore loin des plus de 3 000 prévus, et dont le service commercial, promis pour 2026, se fait toujours attendre. Ariane 6, elle, affiche un parcours sans faute pour Amazon, avec trois lancements réussis cette année, et 100 satellites livrés en orbite basse.
Pour cette quatrième mission au profit d'Amazon, il faudra en théorie 2 heures et 4 minutes à Ariane 6 pour libérer ses 36 satellites vers les 460 km d'altitude de l'orbite basse. Amazon les fera ensuite grimper entre 590 et 630 km pour étoffer sa constellation, concurrente du mastodonte américain d'Elon Musk, Starlink. À l'issue de la mission, on atteindra les 136 satellites Leo lancés par Arianespace, dans le cadre d'un contrat désormais porté à 24 lancements. Mais le compteur reste, pour on ne sait combien de temps, encore figé.