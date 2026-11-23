La procédure a été stoppée avant le retrait de la tour mobile, l'imposante structure qui abrite Ariane 6 sur son pas de tir et s'écarte avant le lancement. Les opérations sur les systèmes de la fusée n'avaient pas encore commencé. Ariane 6 et ses 36 passagers restent donc « en configuration stable et en sécurité », assure Arianespace. Ce coup d'arrêt survient au bout d'une campagne de plus de trois mois entre l'arrivée des satellites en Guyane mi-août, leur installation sous la coiffe le 17 novembre, et la revue d'aptitude au lancement, dernier examen avant le vol, qui était programmée le 20.