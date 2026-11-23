Trump menace d’une « taxe énorme » les entreprises américaines qui bâtiraient des data centers à l’étranger. Une promesse qui aurait des conséquences colossales… Mais en a-t-il vraiment les moyens ?
Car aux États-Unis, les data centers n’ont plus la cote. Bruit, consommation d’électricité, pression sur les territoires : des communes se mobilisent, des États freinent les nouveaux projets, et plusieurs candidats démocrates en ont fait un thème de campagne avant les élections de mi-mandat du 3 novembre. Pas de quoi freiner Donald Trump, qui érige la « super intelligence » comme une priorité nationale afin de gagner contre la Chine.
Faire payer plutôt que rejeter
« Nous n’allons pas autoriser nos entreprises à construire des data centers hors de notre pays », a ainsi lancé le président américain, lors d’une conférence de presse à son retour de Chine. Celles qui s’y risqueraient devraient payer « une taxe énorme », voire de « lourdes pénalités ». Une déclaration typique du magnat de l’immobilier, qui admet ne pas l'avoir évoqué avec ses équipes.
Son argument tient en un mot : la Chine. Selon lui, elle « prendrait tout » si les groupes américains construisaient ailleurs, comme le départ de la production de puces a été « très destructeur » pour le pays. Il cite un projet en Finlande sans nommer l’entreprise, mais c’est évidemment Google qui vient en tête, la firme ayant annoncé en septembre 13 milliards d’euros d’investissements dans le pays nordique.
Et visiblement, le président n’a pas forcément prêté attention aux 64 % des électeurs qui refusent un data center près de chez eux. Selon lui, les Américains doivent » faire payer « les entreprises qui s’installent dans leurs communautés, plutôt que de les refuser. Pour rappel, 52 des 53 référendums sur le sujet outre-Atlantique vont limiter le développement des centres de données.
Plus simple à dire qu’à faire
Force est de constater qu’une telle mesure serait catastrophique pour l’industrie tech : les géants comme Amazon, Microsoft et Google construisent par exemple en Europe pour respecter la réglementation locale sur la gestion des données. Mais pour l’heure, cette menace paraît très complexe à mettre en œuvre.
Car seul le Congrès peut instaurer un impôt fédéral. Or, celui-ci s’apprête à détenir une majorité démocrate dès le mois de janvier. Et même certains républicains reconnaissent que les data centers sont devenus un sujet impopulaire. De même, comment appliquer une telle taxe ?
Si Donald Trump peut durcir le ton et peser sur les décisions des entreprises, comme Washington l’a déjà fait en exigeant des licences pour acheter des puces avancées, une vraie taxe sur les data centers étrangers passerait par un vote, dans un Congrès qui lui sera moins favorable. Il est donc probable qu’il s’agisse, une fois de plus, de paroles en l’air…