Son argument tient en un mot : la Chine. Selon lui, elle « prendrait tout » si les groupes américains construisaient ailleurs, comme le départ de la production de puces a été « très destructeur » pour le pays. Il cite un projet en Finlande sans nommer l’entreprise, mais c’est évidemment Google qui vient en tête, la firme ayant annoncé en septembre 13 milliards d’euros d’investissements dans le pays nordique.