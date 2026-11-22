Grâce aux électrodes de son implant, Neuralink enregistre l'activité des neurones de la zone du cerveau qui commande la main. Le joueur ne bouge rien, il pense au mouvement, et la start-up convertit ce signal en action dans le jeu avec un logiciel. S'il imagine tapoter de l'annulaire, il appuie sur le bouton carré. S'il imagine faire glisser sa main droite vers l'avant, l'avion qu'il pilote se cabre. Il déclenche aussi une autre action en pensant à son pied, mais Tom's Hardware n'a pas pu savoir laquelle.

« Avant la puce et l'opération, j'utilisais une baguette buccale et un iPad. J'étais un peu un oiseau qui picore un iPad », raconte le joueur. « Je pouvais jouer à quelques jeux, mais évidemment, j'avais mal à la mâchoire, j'avais mal partout ». Avec l'implant, piloter un ordinateur « c'est comme un déclic, vous retrouvez d'un coup votre portail vers le monde », poursuit-il.

Le joueur de GTA 6 a abandonné sa baguette, alors que Rob Greiner, un autre patient de Neuralink, jouait encore fin 2025 à Battlefield 6 avec l'implant et un joystick actionné par la bouche. Avec ce seul joystick, « vous ne pouvez pas viser et marcher en même temps », expliquait-il.