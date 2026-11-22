Un participant tétraplégique aux essais cliniques de Neuralink joue à GTA 6 sans toucher de manette, avec les seuls gestes qu'il imagine faire. Avant son implant, il tapotait l'écran d'un iPad avec une baguette tenue dans la bouche.
Le lendemain de la sortie mondiale de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, Neuralink a diffusé sur X une vidéo de deux minutes de l'un de ses patients en pleine partie. Sans bouger, l'homme fait passer un hors-bord sous un pont, puis part récupérer des colis pour une mission. Dans des fenêtres voisines, la start-up d'Elon Musk montre une manette virtuelle, dont les touches s'éclairent à chaque action du joueur, et les signaux de son cerveau traduits en temps réel. Pour remplacer ses pouces, les ingénieurs de Neuralink ont relié chaque bouton d'une manette de PS5 à un mouvement imaginé, selon Tom's Hardware.
Le joueur imagine bouger son annulaire pour appuyer sur le bouton carré
Grâce aux électrodes de son implant, Neuralink enregistre l'activité des neurones de la zone du cerveau qui commande la main. Le joueur ne bouge rien, il pense au mouvement, et la start-up convertit ce signal en action dans le jeu avec un logiciel. S'il imagine tapoter de l'annulaire, il appuie sur le bouton carré. S'il imagine faire glisser sa main droite vers l'avant, l'avion qu'il pilote se cabre. Il déclenche aussi une autre action en pensant à son pied, mais Tom's Hardware n'a pas pu savoir laquelle.
« Avant la puce et l'opération, j'utilisais une baguette buccale et un iPad. J'étais un peu un oiseau qui picore un iPad », raconte le joueur. « Je pouvais jouer à quelques jeux, mais évidemment, j'avais mal à la mâchoire, j'avais mal partout ». Avec l'implant, piloter un ordinateur « c'est comme un déclic, vous retrouvez d'un coup votre portail vers le monde », poursuit-il.
Le joueur de GTA 6 a abandonné sa baguette, alors que Rob Greiner, un autre patient de Neuralink, jouait encore fin 2025 à Battlefield 6 avec l'implant et un joystick actionné par la bouche. Avec ce seul joystick, « vous ne pouvez pas viser et marcher en même temps », expliquait-il.
Neuralink réserve ces commandes de jeu à une partie de ses patients
La société d'Elon Musk implante des personnes paralysées des quatre membres, après une lésion de la moelle épinière ou une maladie de Charcot, par exemple. Fin janvier, 21 personnes participaient à ses essais, selon Neuralink. La start-up veut d'abord leur rendre l'usage d'un ordinateur. Seuls certains volontaires testent les manettes de console ou les bras robotisés, et une partie seulement des participants a accès à ces commandes avancées, d'après Neuralink, cité par Numerama.
Le jeu vidéo sert de vitrine à l'entreprise depuis son premier patient. En 2024, Noland Arbaugh jouait aux échecs par la pensée dans une vidéo diffusée sur X. En mars, Jon Noble, un vétéran de l'armée britannique, racontait ses raids dans World of Warcraft sans souris ni clavier.
Mais aucune autorité de santé, aux États-Unis ou ailleurs, n'a encore homologué ces implants, toujours au stade expérimental. Elon Musk attend aussi un feu vert pour Blindsight, l'implant que Neuralink destine aux aveugles. Le patron de Neuralink assure que ce projet est prêt sur le plan technique, mais aucun patient ne l'a encore reçu.