Google a lancé Gemini 4 Neon, un modèle d’IA intermédiaire placé entre le très puissant Carbon et le rapide Hydrogen. Si vous êtes abonné à Google AI Pro ou Ultra, vous pouvez le choisir dans l’application Gemini, et les développeurs le paieront moins cher que Carbon à partir de décembre.
Comme on vous documente la saga des IA, vous vous souvenez que Google ouvrait Gemini 4 Argon à ses abonnés AI Pro, puis réservait Carbon aux spécialistes de la cyberdéfense. La semaine dernière, l’entreprise a fait d’Hydrogen le modèle par défaut du mode IA de son moteur de recherche. Avec Neon, Google complète sa gamme Gemini 4 et le destine au développement logiciel, au travail de bureau et à la recherche scientifique. L’entreprise promet « une intelligence de pointe, avec des tâches menées rapidement de bout en bout », mais elle publie des scores et des coûts par tâche, sans aucune mesure de vitesse.
Gemini 4 Neon prend la troisième place, derrière des modèles plus grands
Sur l’indice d’intelligence d’Artificial Analysis, un classement indépendant des modèles d’IA, Neon obtient 61 points, le troisième score mondial. Les deux modèles qui le devancent sont « plus grands et plus lents », indique l’entreprise. Elle a obtenu ce score avec xhigh, le plus élevé des quatre niveaux de réflexion du modèle. Par défaut, Neon réfléchit en mode high, un cran en dessous.
En programmation, Google annonce la première place sur l’indice des agents de code d’Artificial Analysis, avec 58,6 points, et 65,2 % de réussite sur Terminal-Bench 4.1, un test de tâches à accomplir dans un terminal. Selon ses chiffres, Neon est aussi premier des tests de droit et de fiscalité américains de Vals AI, et deuxième de son indice général, avec 70,9 %. Dans Vending-Bench 2, une simulation d’Andon Labs où l’IA gère pendant un an un distributeur automatique, le modèle de Google a terminé avec 16 843 dollars, le meilleur résultat du classement.
Côté vitesse, Google ne donne ni temps de réponse ni nombre de tokens générés par seconde. L’entreprise promet plutôt des tâches longues bouclées plus vite qu’avec des modèles plus gros. Neon évite de relire inutilement des fichiers et affiche sa progression au fil du travail. Dans Google Antigravity, son outil de développement à base d’agents, Neon peut aussi diriger plusieurs sous-agents Hydrogen en parallèle.
Gemini 4 Neon coûtera moins cher que Carbon à partir de décembre
Google facture Neon 3 dollars par million de tokens en entrée et 15 dollars en sortie, avec une fenêtre de contexte d’un million de tokens. Pour un contexte mis en cache, l’entrée ne coûte plus que 0,15 dollar par million de tokens, une remise de 95 %.
À première vue, Neon coûte plus cher que Carbon et Argon, facturés 2 dollars en entrée et 10 dollars en sortie jusqu’au 30 novembre. Mais Google doublera les tarifs de ces deux modèles en décembre, à 4 et 20 dollars, et Neon coûtera alors 25 % de moins. Hydrogen est le moins cher de la gamme, à 1,50 dollar en entrée et 7,50 dollars en sortie, soit deux fois moins que Neon.
Google insiste surtout sur le coût de chaque tâche. Au niveau high, Neon reviendrait 32 % moins cher que Carbon, et environ 50 à 80 % moins cher que les meilleurs modèles concurrents.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Google réserve Neon aux abonnés payants de l’application Gemini. Si vous payez Google AI Pro, à 21,99 euros par mois, ou Ultra, vous pouvez le choisir dans le menu des modèles. Avec un compte gratuit, c’est Hydrogen qui répond à vos questions, quand Google l’estime adapté à votre demande.
Google prépare enfin Neon for cyber, une version spécialisée en cybersécurité. L’entreprise la déploiera dans les prochains jours auprès des défenseurs de son programme Fairwind, par lequel elle ouvre aussi Carbon à des partenaires de confiance. D’après les tests de Google, le code écrit par cette version est plus sûr que celui de Carbon, à tous les niveaux de difficulté.