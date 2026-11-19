Sur l’indice d’intelligence d’Artificial Analysis, un classement indépendant des modèles d’IA, Neon obtient 61 points, le troisième score mondial. Les deux modèles qui le devancent sont « plus grands et plus lents », indique l’entreprise. Elle a obtenu ce score avec xhigh, le plus élevé des quatre niveaux de réflexion du modèle. Par défaut, Neon réfléchit en mode high, un cran en dessous.

En programmation, Google annonce la première place sur l’indice des agents de code d’Artificial Analysis, avec 58,6 points, et 65,2 % de réussite sur Terminal-Bench 4.1, un test de tâches à accomplir dans un terminal. Selon ses chiffres, Neon est aussi premier des tests de droit et de fiscalité américains de Vals AI, et deuxième de son indice général, avec 70,9 %. Dans Vending-Bench 2, une simulation d’Andon Labs où l’IA gère pendant un an un distributeur automatique, le modèle de Google a terminé avec 16 843 dollars, le meilleur résultat du classement.

Côté vitesse, Google ne donne ni temps de réponse ni nombre de tokens générés par seconde. L’entreprise promet plutôt des tâches longues bouclées plus vite qu’avec des modèles plus gros. Neon évite de relire inutilement des fichiers et affiche sa progression au fil du travail. Dans Google Antigravity, son outil de développement à base d’agents, Neon peut aussi diriger plusieurs sous-agents Hydrogen en parallèle.