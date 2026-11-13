Google déploie Gemini 4 Hydrogen dans son moteur de recherche, où il devient le modèle par défaut du mode IA. Il est aussi proposé dans l’app Gemini, y compris aux comptes gratuits, et remplace la lignée « Flash ».
Après les modèles de pointe Argon et Carbon, c’est donc la version taillée pour le grand public qui arrive, et c'est elle que la plupart des internautes croiseront. Selon Google, il s’agit de « la plus grosse mise à jour de modèle » apportée à Search jusqu’ici, avec un déploiement mondial dès le 12 novembre.
Le mode IA passe à Hydrogen, les AI Overviews aussi pour les questions ardues
Hydrogen devient le modèle par défaut du mode IA de Google et sert aussi aux « questions les plus difficiles » des AI Overviews, d’après Robby Stein, vice-président produit de Search. Google promet qu’on peut formuler une requête en plusieurs parties, avec des fautes de frappe ou des demandes très pointues, et que chaque volet recevra sa réponse.
Le moteur repose sur la technique du « query fan-out » : une question est découpée en sous-requêtes lancées en parallèle. Avec Hydrogen, ce découpage serait plus fin, ce qui doit mener vers un éventail plus large de sites, y compris des pages qu’on n’aurait pas trouvées autrement. Reste à vérifier à l’usage si les éditeurs en tirent un trafic réel, car Google ne chiffre rien à ce sujet.
Côté affichage, attendez-vous à davantage d’images, de tableaux comparatifs, de graphiques et de cartes. Google cite même une simulation interactive animée générée en réponse à une question sur la localisation d’une voiture sur une autoroute sans réseau. Les améliorations de compréhension s’appliquent à toutes les langues prises en charge par le mode IA.
Un modèle d’exécution rapide, pas un Carbon au rabais
Hydrogen succède à Gemini 3.8 Flash. Google annonce des tâches bouclées 2,5 fois plus vite, un score de 57 % contre 18,2 % sur Terminal-Bench 4.1 et plus de cinq fois moins d’affirmations inventées. Il dépasse même Argon sur l’Artificial Analysis Intelligence Index (51 contre 50, et 54 au niveau « xhigh »), tandis que Carbon, à 59, reste loin devant.
Le tableau n’est pas uniformément flatteur : Hydrogen reste en retrait sur les sciences et maths, les tâches au terminal et l’utilisation d’un ordinateur face à Claude Sonnet 5.5 et GPT-6.1 Terra. Google reconnaît aussi qu’il hallucine encore, comme tous les modèles génératifs. Polyvalent, donc, mais pas dominateur.
Les développeurs le paient 1,50 dollar le million de tokens en entrée et 7,50 dollars en sortie, sur toute la fenêtre d’un million de tokens. Quatre niveaux de réflexion (low, medium, high par défaut, xhigh) permettent d’ajuster vitesse et coût.
Gratuit dans Gemini, mais sans choix manuel pour tous
Dans l’app Gemini, Hydrogen occupe la case « aide au quotidien » du sélecteur de modèles. Les utilisateurs gratuits n’ont pas la main : il leur est servi par la sélection automatique, quand Gemini juge qu’il convient à la requête. Google met en avant des brouillons d’e-mails ou des fiches de révision « prêts à l’emploi » dès le premier essai, et un meilleur recours aux applications connectées.
Dans Antigravity, réservé aux abonnés AI Pro et Ultra, l’outil Orchestrator bascule en cours de session entre Carbon et Hydrogen. Sur Terminal-Bench 4.0, Google affirme qu’il approche le taux de réussite de Carbon avec 24 % de quota en moins et 19 % de temps gagné.
Le vrai test se jouera dans la barre de recherche, pas dans les tableaux de benchmarks : c’est là que 2,5 fois plus vite devra se traduire en réponses justes.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
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