Le moteur repose sur la technique du « query fan-out » : une question est découpée en sous-requêtes lancées en parallèle. Avec Hydrogen, ce découpage serait plus fin, ce qui doit mener vers un éventail plus large de sites, y compris des pages qu’on n’aurait pas trouvées autrement. Reste à vérifier à l’usage si les éditeurs en tirent un trafic réel, car Google ne chiffre rien à ce sujet.