Si le texte ne nomme personne, un nom plane sur tout le débat évidemment, car il jouit de cette position monopolistique : Google. L'Autorité de la concurrence a déjà condamné le géant américain à 500 millions d'euros d'amende en 2021, puis à 250 millions en 2024, pour avoir manqué à ses obligations en matière de droits voisins. Des accords ont bien été signés avec les plateformes, mais malgré les efforts de la firme de Mountain View, les éditeurs et agences en jugent les montants insuffisants. Le sénateur LR Max Brisson a rappelé cet après-midi que ces sanctions visaient notamment un « manque de transparence » et « l'utilisation de contenus de presse pour l'entraînement de Gemini sans informations des éditeurs et agences concernés ». Désormais, l'ARCOM devra saisir l'Autorité de la concurrence de toute pratique anticoncurrentielle dont elle aura connaissance, et pourra lui demander des mesures conservatoires.