Le bras de fer entre la presse française et les géants du numérique connaît un nouveau tournant. L’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires contre Meta, propriétaire de Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp, dans le dossier des droits voisins.

Saisie par l’APIG (l’Alliance de la Presse d’Information Générale qui représente une grande partie de la presse d’information générale française, nationale, régionale et locale) et la DVP (société des Droits Voisins de la Presse, l'organisme de gestion collective chargé de défendre les droits voisins des éditeurs et agences de presse), elle estime que les pratiques du groupe américain sont susceptibles de constituer un abus de position dominante et de porter une atteinte grave et immédiate au secteur.

Quinze jours pour ouvrir le capot

Le reproche est assez direct. Meta aurait voulu imposer sa propre méthode de calcul de la rémunération, sans transmettre aux éditeurs les informations nécessaires pour vérifier les montants proposés. Or les précédents accords conclus avec la presse ont expiré fin 2024 pour DVP et début 2025 pour l’APIG. Depuis, les membres concernés ne touchent plus de rémunération au titre des droits voisins, alors que leurs contenus continuent d’être diffusés sur les plateformes du groupe.