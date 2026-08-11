L'Apig explique que « ce lancement est intervenu avant l'ouverture d'une négociation transparente et de bonne foi. Les éditeurs se sont vu proposer une simple actualisation du contrat de licence existant, avec pour seule alternative un retrait technique entraînant une perte de visibilité. Ils ont été mis devant le fait accompli. »

Or, les problèmes pourraient vite devenir très sensibles pour les spécialistes de l'information. L'Apig fait ainsi remarquer que, selon une étude de l'Arcom portant sur les résumés IA dans les pays européens où le système était déjà actif, on « évalue entre 33 % et 38 % la perte de trafic attribuable aux résumés générés par intelligence artificielle. » L'Apig explique enfin que cette saisine ne ferme pas la porte à la négociation, et qu'elle ne s'oppose pas à cette nouvelle technologie, qu'elle souhaite alimenter, mais avec un niveau de rémunération permettant d'assurer la pérennité financière des médias.