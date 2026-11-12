Le cap du million à midi, lui, était annoncé au conditionnel dans le point d'étape envoyé à la presse. Il faudra attendre le bilan définitif pour le confirmer. Quant à la promesse d'économies, elle se lit avec prudence. « Jusqu'à 45 % en moyenne » mélange un plafond, le meilleur cas possible, et une moyenne, le cas typique : difficile de savoir ce que le voyageur peut vraiment espérer. Surtout, la SNCF compare des billets pris trois à quatre mois avant le départ avec ceux achetés dans les sept derniers jours, quand les prix sont au plus haut.