La SNCF a ouvert ce jeudi la vente des billets de train TGV INOUI pour des trajets jusqu’au 2 juillet 2027. Sur SNCF Connect, plus de 100 000 billets sont partis en 30 minutes, un record selon la plateforme.
L'ouverture des ventes des billets de train SNCF, très attendue par les voyageurs, a eu lieu ce jeudi 12 novembre, avec un calendrier élargi jusqu'au 2 juillet 2027 pour les TGV INOUI. SNCF Connect fait état auprès de Clubic d'une affluence record dès les premières heures, et attendait à midi l'équivalent de deux journées de ventes habituelles. Ces chiffres, qui portent sur la seule plateforme, méritent toutefois d'être replacés dans leur contexte.
Record historique de ventes de billets TGV sur SNCF Connect
En temps normal, un billet SNCF s'achète au plus tôt quatre mois avant le départ. Cette fois, les trajets directs en TGV INOUI sont réservables du 7 janvier au 2 juillet 2027, en France comme vers Bruxelles, Luxembourg et Fribourg-en-Brisgau, selon les jours et les trains. Les Intercités s'arrêtent au 31 mars. L'Italie et l'Espagne, ainsi que la Suisse avec TGV Lyria, prennent le train en marche le 1er avril. L'Allemagne garde son propre rythme, puisque les billets ouvrent progressivement, six mois avant le départ.
Il faut rappeler que l'an dernier, et historiquement d'ailleurs, l'ouverture du 12 novembre s'arrêtait pour l'essentiel fin mars. Seuls l'axe Sud-Est, à titre de test, et quelques lignes internationales allaient jusqu'en juillet. Les autres voyageurs devaient remettre le réveil le 28 janvier pour réserver leur printemps. Les habitués des trains OUIGO ont déjà pris de l'avance, puisque leurs trains jusqu'au 2 juillet sont en vente depuis le 30 septembre.
On peut dire que la matinée du 12 novembre a été mouvementée. On apprend ainsi que plus de 100 000 billets se sont envolés sur SNCF Connect en à peine une demi-heure, un « record historique » selon la plateforme. Elle tablait sur près d'un million de ventes à midi, l'équivalent de presque deux journées ordinaires. L'entreprise n'en démord pas, et affirme que réserver trois à quatre mois avant le départ, plutôt que dans les sept derniers jours, ferait économiser jusqu'à 45 % en moyenne, tous transporteurs confondus.
Un record SNCF Connect à lire entre les lignes
Ce record mérite son astérisque. Avec près de six mois de trajets mis en vente d'un coup, il y a mécaniquement plus de dates, donc plus de billets, à vendre. Il faut savoir que lors de l'ouverture des ventes de Noël 2025, SNCF Connect annonçait déjà plus de 900 000 billets écoulés à la mi-journée. Et ces chiffres ne portent que sur la plateforme, sans les guichets par exemple.
Le cap du million à midi, lui, était annoncé au conditionnel dans le point d'étape envoyé à la presse. Il faudra attendre le bilan définitif pour le confirmer. Quant à la promesse d'économies, elle se lit avec prudence. « Jusqu'à 45 % en moyenne » mélange un plafond, le meilleur cas possible, et une moyenne, le cas typique : difficile de savoir ce que le voyageur peut vraiment espérer. Surtout, la SNCF compare des billets pris trois à quatre mois avant le départ avec ceux achetés dans les sept derniers jours, quand les prix sont au plus haut.
Ceux qui ont déjà réservé gardent une marge de manœuvre. Les billets TGV INOUI et Intercités s'échangent et se remboursent sans frais jusqu'à sept jours avant le départ. Ensuite, il faut compter 19 euros en TGV INOUI, et 40 % du prix, dans la limite de 15 euros, sur les Intercités à réservation obligatoire. Les retardataires peuvent s'appuyer sur les alertes « petits prix » et « train complet » de SNCF Connect. La seconde, valable sur un trajet simple, seul ou jusqu'à neuf voyageurs, aurait prévenu un client sur deux d'une place libérée… en 2024.