La plateforme SNCF Connect élargit son catalogue ferroviaire à l'Allemagne et à la Suisse. Les billets Deutsche Bahn et CFF sont désormais réservables directement sur la plateforme, ce qui ouvre l'accès à plus de 300 destinations européennes en train.
C'est une vraie et belle évolution pour la billetterie ferroviaire en ligne. SNCF Connect est en train d'informer ses clients avoir intégré les réseaux allemand Deutsche Bahn (DB) et suisse CFF dans son application et son site. Plus de 200 villes allemandes et 100 destinations suisses sont désormais accessibles en quelques clics, avec des correspondances optimisées depuis la France. On a fait le test.
Vous pouvez désormais réserver vos billets Deutsche Bahn et CFF directement depuis SNCF Connect
La Deutsche Bahn (DB) et les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont donc dès maintenant réservables directement depuis l'app et le site SNCF Connect. Ce sont au total plus de 300 villes qui rejoignent le catalogue, avec des itinéraires optimisés et des correspondances pensées pour voyager sans mauvaise surprise, même si on sait qu'en train… les retards, etc.
Parmi les premières destinations mises en avant, citons Neuchâtel, qui est accessible depuis Bâle ou Lausanne depuis les trains régionaux CFF, ou encore Lugano et son ambiance méditerranéenne au cœur de la Suisse, Hambourg avec ses canaux et son port emblématique, ou encore Konstanz et ses ruelles médiévales au bord d'un lac scintillant. Comment ça marche ?
Petits prix et liaisons transfrontalières : SNCF Connect vise large
Le procédé est simple. Depuis le site ou l'application SNCF Connect, vous entrez votre destination, puis votre ville de départ, et la compagnie génère automatiquement le bon trajet avec les bonnes compagnies. Par exemple, pour un voyage de Marseille vers Lucerne, vous effectuerez le trajet suivant : Marseille > Lyon en TGV Inoui, ensuite Lyon > Genève Cornavin en TER ; puis Genève Cornavin > Lucerne à bord d'un InterRegio de la compagnie suisse CFF.
L'intégration par SNCF Connect ne concerne pas que le seul achat du billet. La plateforme propose également des liaisons transfrontalières depuis la France via TGV Lyria et DB SNCF Voyageurs, avec la possibilité de poursuivre en correspondance sur les réseaux DB ou CFF. Une chaîne de voyage complète, en somme, du départ français jusqu'à la destination finale.
La SNCF met aussi en avant des trajets plus accessibles sur le plan tarifaire, comme Berne depuis Lausanne, Genève depuis Zurich, Berlin depuis Munich ou Francfort depuis Hambourg, tous opérés par DB ou CFF. Un Berlin > Munich coûte entre 40 et 65 euros. L'idée, pour la compagnie, est de s'imposer comme la porte d'entrée du train européen pour les voyageurs français.