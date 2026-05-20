Le procédé est simple. Depuis le site ou l'application SNCF Connect, vous entrez votre destination, puis votre ville de départ, et la compagnie génère automatiquement le bon trajet avec les bonnes compagnies. Par exemple, pour un voyage de Marseille vers Lucerne, vous effectuerez le trajet suivant : Marseille > Lyon en TGV Inoui, ensuite Lyon > Genève Cornavin en TER ; puis Genève Cornavin > Lucerne à bord d'un InterRegio de la compagnie suisse CFF.