Et effectivement, nous avons aussi pu nous en apercevoir ! Si vous pouvez oublier le Paris-Marseille à moins de 20 euros, il reste bien des places à 19 euros sur des trajets plus courts, comme Paris-Nantes le 14 septembre (sur le train de 12h22, au même tarif que le tarif moins cher, celui du OUIGO). La SNCF indique au passage que l'offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions, réductions ou cartes de réduction de la compagnie, et que les fameux billets achetés ne sont ni échangeables ni remboursables. On le redit : mieux vaut donc rester flexible sur les dates et comparer plusieurs jours de départ plutôt que de miser sur un seul créneau.