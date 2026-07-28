NOUILa SNCF a lancé une nouvelle vente flash TGV INOUI mardi, avec la promesse de 100 000 billets à partir de 19 euros, disponibles jusqu'au 30 juillet pour des trajets effectués entre le 10 août et le 1er octobre 2026.
La ruée vers les billets TGV à prix très accessibles démarre, avec le lancement sur SNCF Connect d'une vente flash ce mardi 28 juillet 2026. La compagnie promet à ses clients 150 000 billets à partir de 19 euros pour voyager cet été et à la rentrée. L'offre ne dure que trois jours, donc jusqu'au 30 juillet, pour réserver des destinations aux quatre coins de la France, avec des tarifs d'appel qui donnent le sourire. Mais les voyageurs ont du mal à dénicher les billets les moins chers. On a vérifié, et effectivement, les tickets à 19 euros sont bien cachés.
150 000 billets TGV INOUI, 72 heures, un compte à rebours
La SNCF a lancé sa vente flash, et précisons d'emblée qu'elle ne concerne que les TGV INOU. Les Intercités et OUIGO ne sont ainsi pas concernés. Dans le détail, 150 000 billets à prix cassé sont disponibles jusqu'au 30 juillet à 23h59 très exactement. En ce qui concerne les destinations, il y a de tout, avec le sud, l'ouest et l'est du pays, avec Marseille, Nice, Lyon, Annecy, Strasbourg et Biarritz comme têtes d'affiche. La liste s'étoffe aussi avec Rennes, Avignon, Montpellier, Chambéry, La Rochelle et Nantes.
Attention aussi à ce qui s'affiche sur vos écrans, si vous voyez passer des « deals » ou des e-mails promotionnels. Sur les 150 000 billets à prix réduits promos par la SNCF, seuls 100 000 sont proposés à 19 euros en seconde classe, et 50 000 à 29 euros en première.
Ces billets ne concernent que des voyages effectués entre le 10 août et le 1er octobre, en aller simple, sans correspondance, et uniquement sur certains trains à certaines dates. Autrement dit, mieux vaut jongler avec les jours de départ que viser une date précise coûte que coûte.
Derrière la grogne, on peut (certes difficilement) trouver des billets à 19 euros
Car c'est bien là que le bât blesse. Si l'on en croit par exemple les retours des internautes sur la plateforme Dealabs, où l'offre a été largement relayée, les billets à 19 euros ne sont pas légion. Plusieurs commentaires évoquent une recherche infructueuse. L'un assure n'avoir rien trouvé pour un Paris-Montpellier en août, un autre affirme ne voir « aucun changement de tarifs » sur les lignes qui l'intéressent. Certains vont jusqu'à parler d'« arnaque », faute de trouver les fameuses places promises.
D'autres témoignages viennent pourtant nuancer ce constat grincheux. Un utilisateur raconte avoir déniché un aller Paris-Lyon en première classe à 29 euros, tout en précisant que seuls trois départs affichaient encore des places à 19 euros ce jour-là sur le trajet visé, preuve que les stocks promotionnels existent bel et bien, mais qu'ils restent comptés au compte-gouttes.
Et effectivement, nous avons aussi pu nous en apercevoir ! Si vous pouvez oublier le Paris-Marseille à moins de 20 euros, il reste bien des places à 19 euros sur des trajets plus courts, comme Paris-Nantes le 14 septembre (sur le train de 12h22, au même tarif que le tarif moins cher, celui du OUIGO). La SNCF indique au passage que l'offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions, réductions ou cartes de réduction de la compagnie, et que les fameux billets achetés ne sont ni échangeables ni remboursables. On le redit : mieux vaut donc rester flexible sur les dates et comparer plusieurs jours de départ plutôt que de miser sur un seul créneau.