Le clou du spectacle arrive mi-2027. Une connexion directe Lyon-Bordeaux, première du genre entre deux grandes métropoles régionales sans transiter par la capitale, sera possible. Cinq heures de trajet via Massy, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers et Angoulême. Voilà qui devrait libérer les voyageurs de la contrainte parisienne et redessiner les flux de mobilité interrégionale. D'autres projets, comme un renforcement de la desserte entre Strasbourg et Paris, ou le développement de l'axe Paris Nord-Lille, sont déjà dans les cartons.