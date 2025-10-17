Le pass Navigo va devoir subir une nouvelle hausse de son tarif mensuel. Et c'est une tendance qui n'est pas près de s'arrêter.
L'année prochaine, Île-de-France mobilités achèvera la numérisation de ses titres avec l'arrivée sur les smartphones des cartes imagine R et du pass Navigo annuel. Mais la nouvelle année sera aussi le théâtre d'un changement moins sympathique, puisqu'une hausse de tarif est aussi sur les rails.
Le pass Navigo coûtera un peu plus de 90 euros l'année prochaine
Vous vous souvenez de l'époque où le pass Navigo était à 75 euros ? Eh bien, ce prix, et cette stabilité, c'est bien du passé. L'abonnement privilégié des Franciliens pour les transports en commun va en effet encaisser le 1er janvier prochain une augmentation de 2,3% de son tarif.
Résultat, ce prix va passer le seuil des 90 euros, pour s'établir exactement à 90,80 euros. Une décision que les autorités justifient par l'arrivée de très nombreuses lignes, qui pourront être empruntées par les usagers.
Une augmentation qui devrait être suivie d'autres à l'avenir
« Nous serons en mesure de doubler le réseau de métro en Île-de-France avec 200 km de nouvelles lignes en 2031 (200 km de métro avec les nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 du métro francilien, le prolongement du RER E jusqu'à Mantes, le prolongement du T13...) et de poursuivre le renouvellement complet de tous les bus, cars, métros, trains et RER » a indiqué IDF mobilités dans son communiqué. Autant de nouveautés qui ne seront pas sanctionnées par une « hausse massive des tarifs » défend de son côté Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités.
Mais si l'autorité en charge des réseaux n'a pas souhaité appliquer une forte hausse de ses tarifs, elle ne devrait pas avoir peur d'appliquer une augmentation du prix beaucoup plus régulière. « Il faut se faire à l'idée que ça augmentera chaque année, on le sait maintenant parce qu'en fait le coût de fonctionnement du réseau augmente chaque année » résume le patron de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Marc Pelissier.
