« Nous serons en mesure de doubler le réseau de métro en Île-de-France avec 200 km de nouvelles lignes en 2031 (200 km de métro avec les nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 du métro francilien, le prolongement du RER E jusqu'à Mantes, le prolongement du T13...) et de poursuivre le renouvellement complet de tous les bus, cars, métros, trains et RER » a indiqué IDF mobilités dans son communiqué. Autant de nouveautés qui ne seront pas sanctionnées par une « hausse massive des tarifs » défend de son côté Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités.

Mais si l'autorité en charge des réseaux n'a pas souhaité appliquer une forte hausse de ses tarifs, elle ne devrait pas avoir peur d'appliquer une augmentation du prix beaucoup plus régulière. « Il faut se faire à l'idée que ça augmentera chaque année, on le sait maintenant parce qu'en fait le coût de fonctionnement du réseau augmente chaque année » résume le patron de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Marc Pelissier.