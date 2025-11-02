Un billet daté du 30 septembre montre que ce train était encore réservable jusqu'à fin septembre. Mais depuis, tout a changé. Que dit la SNCF ? La compagnie confirme désormais « privilégier les trajets longs » sur cet axe. Elle considère que la ligne Bruxelles-Marseille doit d'abord transporter des voyageurs longue distance, pas des trajets de voisinage. Cette restriction s'inscrirait aussi dans « une politique de lutte antifraude », les contrôles ne s'effectuant pas dans le train entre Marseille et Aix-en-Provence, même s'il y a un contrôle des billets en gare.