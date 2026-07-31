Google Pay est désormais disponible sur l'application SNCF Connect. Les voyageurs équipés d'un téléphone Android compatible peuvent payer leurs billets de train en quelques secondes, sans sortir leur carte bancaire. À une exception près.
SNCF Connect a discrètement activé Google Pay sur son application mobile il y a plusieurs semaines. Quelques mois après l'ajout de PayPal, la compagnie ferroviaire permet désormais à tous… ou presque, de payer ses billets de train en un éclair. Cette nouvelle confirme la volonté de SNCF Connect de simplifier la partie paiement de son appli, et d'accélérer le tunnel d'achat des voyageurs pressés.
Payer son billet de train n'a jamais été aussi simple avec Google Pay sur SNCF Connect
Concrètement, l'option Google Pay est accessible sur l'application SNCF Connect, aussi bien en France que sur ses versions internationales. Il suffit pour l'utiliser de disposer d'un smartphone Android compatible avec Google Pay et d'une carte bancaire enregistrée au préalable dans Google Wallet, à condition qu'elle soit reconnue comme valide par le service.
Et c'est tout le problème, car en France, les plus grandes banques (BNP Paribas, Banque Postale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, LCL) ne permettent pas de rattacher sa carte bancaire à Google Wallet. Seules Banque Populaire et Caisse d'Épargne ont franchi le pas, en plus des banques en ligne N26, Revolut, BoursoBank, Qonto, BforBank ou Fortuneo.
Dans tous les cas, pour les heureux élus, la saisie répétée des coordonnées bancaires, c'est terminé sur l'application SNCF Connect, et c'est une bonne chose. La validation du paiement ne prend que quelques secondes, quel que soit le type de trajet réservé.
Des limites à connaître avant de valider
Bien que très pratique, ce mode de paiement n'est toutefois pas universel. Il reste indisponible pour les offres Taxi/VTC et Uber proposées via l'application, ainsi qu'en cas d'échange de billet qui impliquerait un surcoût. Ces situations nécessitent toujours le recours à une carte bancaire classique. Un détail à garder en tête pour éviter toute mauvaise surprise, ou plutôt fausse joie, au moment de payer.
Un bon point pour finir : Google Pay fonctionne sans montant minimum pour l'ensemble des compagnies ferroviaires, mais aussi pour les trajets urbains ZOU!, FlixBus et BlaBlaCar Bus, les assurances proposées sur l'application, ou encore les dons à l'association Un Rien C'est Tout, elle aussi intégrée à SNCF Connect.