SNCF Connect a discrètement activé Google Pay sur son application mobile il y a plusieurs semaines. Quelques mois après l'ajout de PayPal, la compagnie ferroviaire permet désormais à tous… ou presque, de payer ses billets de train en un éclair. Cette nouvelle confirme la volonté de SNCF Connect de simplifier la partie paiement de son appli, et d'accélérer le tunnel d'achat des voyageurs pressés.