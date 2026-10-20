Le voyageur n’est pas totalement désarmé. Le contrat qui lie Transdev à la Région détaille ce que l’opérateur doit fournir aux passagers bloqués, à savoir de l’eau, des collations si nécessaire, des cars de remplacement et, « lorsque le retour à destination ne peut être assuré dans la journée », un hébergement. Autant d’obligations à rappeler dans sa réclamation si elles n’ont pas été tenues. Les perturbations ont d’ailleurs débordé sur le lendemain. Transdev indique avoir remboursé les billets du 10 octobre aux voyageurs qui ont renoncé à leur trajet. Les incidents survenus sur les lignes ont en effet aussi eu des conséquences le samedi, donc le lendemain. Alors, nos conseils, si vous vivez pareille mésaventure, sont de garder vos billets, factures et captures d’écran (le service réclamations peut en demander les originaux ou des copies), de noter les heures, et de demander à un agent si une solution est prévue, et quand, avant de commander un VTC. Il y a la possibilité de faire jouer l'assurance de votre carte bancaire, selon votre statut, mais la paperasse des documents réclamés vous découragera bien assez vite.