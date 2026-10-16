En ce qui concerne les sanctions éventuelles, Transdev ne devrait pas être pénalisé. Selon la Région, ses pénalités contractuelles ne visent pas « les conséquences d'un événement qui ne relève pas de sa responsabilité ». Elle se dit toutefois « attentive aux conditions concrètes de gestion de l'événement », et rappelle disposer d'un contrat de performance avec SNCF Réseau, susceptible d'entraîner des pénalités. SNCF Voyageurs, de son côté, dit qu'avec plusieurs opérateurs sur les mêmes rails, on est sur « un système qui est en train d'apprendre ». Le ministère des Transports, sollicité, n'a pas répondu à nos questions. C'est en tout cas la fin de la première partie de notre enquête. Dans la seconde, Clubic se penchera sur ce que les voyageurs peuvent réellement obtenir : à qui réclamer, ce que vaut un billet unique acheté sur SNCF Connect quand deux opérateurs se partagent le trajet, et pourquoi le taxi ou le VTC payé de sa poche n’est pas forcément remboursé.