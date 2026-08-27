OUIGO lance une vente flash les 2 et 3 septembre 2026, avec la promesse de 200 000 billets à moins de 19 euros proposés sur tout le réseau, pour des trajets valables jusqu'au 12 décembre.
Après sa vente flash TGV INOUI de l'été, la filiale low-cost de la SNCF remet le couvert avec une nouvelle offre. Dès le 2 septembre 2026, et pendant 48 heures seulement, 200 000 billets seront proposés à moins de 19 euros sur l'ensemble du réseau OUIGO, en France comme en Belgique. On parle ici du prix maximum, certains trajets seront proposés à 10 ou 16 euros. De quoi préparer sereinement son automne, à condition de se montrer réactif, comme nous l'avions déjà constaté au mois de juillet.
200 000 billets de train à moins de 19 euros, la bonne opération à saisir vite chez OUIGO
Annoncée dans la semaine par OUIGO, l'opération « Vente Flash OUIGO de la rentrée » est très simple sur le papier. Sur deux jours, les 2 et 3 septembre, il sera possible de réserver des billets à moins de 19 euros, billets valables pour des trajets effectués entre le 8 septembre et le 12 décembre 2026. Ce créneau couvre donc toute la fin d'année, hors vacances de Noël (ici, les ventes ne commenceront qu'en octobre), de quoi caser aussi bien un week-end prolongé qu'un déplacement professionnel de dernière minute.
Concernant les destinations, OUIGO promet du choix pour un aller simple, avec du Paris-Lyon ou Paris-Bordeaux Saint-Jean dès 10 euros, le fameux Paris-Marseille à partir de 16 euros, Paris-Montpellier à 19 euros, ou encore Paris-Hendaye à 35 euros. Le train classique, plus lent mais souvent moins cher, affiche lui aussi des tickets dès 10 euros vers Nantes, Rennes, Angers ou Blois-Chambord.
Comme toujours avec ce type d'opération, il y a des règles à connaître. D'abord, sachez que l'offre n'est pas cumulable avec une autre promotion en cours. Les billets s'écoulent dans la limite des 200 000 exemplaires disponibles, et uniquement sur les trains éligibles à l'opération. Mieux vaut aussi avoir l'application ou la page OUIGO sous la main dès le 2 septembre à l'ouverture, histoire de ne pas se faire doubler.
Des places à moins de 19 euros pas si faciles à dénicher ?
On sait que vous vous posez peut-être la question : ces fameux billets à moins de 19 euros seront-ils vraiment accessibles ? En juillet dernier, lors de la vente flash TGV INOUI de la SNCF, nous avions testé la promesse des 150 000 billets à petit prix, et le constat n'était pas franchement à l'avantage des voyageurs les plus indécis.
Sur les trajets les plus demandés, les créneaux à prix cassé ont tendance à s'écouler rapidement, souvent happés par les internautes les plus matinaux ou les plus chanceux. Il faut aussi composer avec des horaires parfois peu pratiques, en dehors des heures de pointe, ou des destinations moins prisées pour espérer dégoter le fameux sésame à moins de 19 euros. Trouver LE billet Marseille-Paris à 16 euros sur le jour ou l'horaire de votre choix est donc peu probable. Ces billets-là ne seront proposés que certaines dates et certains horaires.
Notre conseil, si vous comptez tenter votre chance dès le 2 septembre est donc de garder plusieurs dates et horaires en tête, et peut-être d'éviter de vous focaliser sur un seul trajet. Avec de la patience et un brin de réactivité, la Vente Flash OUIGO pourrait malgré tout transformer un automne budget serré en belle escapade.
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