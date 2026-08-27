Sur les trajets les plus demandés, les créneaux à prix cassé ont tendance à s'écouler rapidement, souvent happés par les internautes les plus matinaux ou les plus chanceux. Il faut aussi composer avec des horaires parfois peu pratiques, en dehors des heures de pointe, ou des destinations moins prisées pour espérer dégoter le fameux sésame à moins de 19 euros. Trouver LE billet Marseille-Paris à 16 euros sur le jour ou l'horaire de votre choix est donc peu probable. Ces billets-là ne seront proposés que certaines dates et certains horaires.