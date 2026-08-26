Foire aux questions

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Pourquoi un service peut-il afficher la position d’un train sans disposer de son GPS ?

Un suivi "quasi temps réel" peut être reconstruit à partir de données d’horaires théoriques, d’horaires actualisés, de retards déclarés et d’informations de circulation. Le système projette ensuite le train sur son itinéraire et estime sa progression avec des profils de vitesse (théoriques ou statistiques) selon les segments de ligne. C’est une approche de calcul (parfois appelée « dead reckoning » ou estimation de position) qui dépend fortement de la fraîcheur et de la qualité des données d’exploitation. Elle fonctionne bien tant que le train suit son scénario prévu, mais un arrêt imprévu, une réduction de vitesse non signalée ou une déviation peuvent créer un décalage visible sur la carte.

Qu’appelle-t-on « open data » ferroviaire, et pourquoi ces données ne suffisent-elles pas toujours pour localiser une rame au mètre près ?

L’open data ferroviaire regroupe des jeux de données publiés pour être réutilisés, comme les horaires, les dessertes, les retards, l’état du trafic ou certains référentiels d’infrastructure. Ces informations décrivent surtout des événements (départ, passage, arrivée) et la planification, pas une télémétrie continue comparable à un flux GPS. De plus, la granularité peut être limitée (par gare plutôt que par position sur voie) et la mise à jour peut arriver avec quelques secondes ou minutes de latence. Enfin, certaines données plus fines peuvent être absentes du périmètre public pour des raisons opérationnelles, contractuelles ou de sécurité. Résultat : l’open data permet souvent de déduire où le train devrait être, pas où il est exactement.

ADS-B, MLAT et AIS : quels sont ces systèmes qui rendent le suivi des avions et des navires plus « direct » que celui des trains ?

L’ADS-B est un système par lequel un avion diffuse régulièrement sa position, son altitude et sa vitesse, généralement calculées via GNSS (GPS et équivalents). Le MLAT (multilatération) complète le dispositif en estimant la position d’un aéronef à partir du temps d’arrivée de ses signaux reçus par plusieurs antennes. En mer, l’AIS est l’équivalent fonctionnel : les navires émettent automatiquement identité, position et cap, captés par des récepteurs côtiers ou satellites. Ces technologies reposent sur des émissions standardisées et largement accessibles, ce qui facilite la création de cartes publiques temps réel. Le ferroviaire n’a pas, à l’échelle du grand public, un standard universel de diffusion ouverte et continue de positions comparables pour toutes les rames.