Après les récap' de plateformes de streaming, la SNCF déploie Ma Rétrainspective 2025 : un bilan interactif, ultra-personnalisé et dopé à la data pour raconter une année de voyages en train. Mobilité, carbone, nouveaux réflexes de déplacement : le big data croque votre portrait-robot de voyageur qui privilégie le rail.
Même la SNCF a sa rétro 2025. À partir du 4 décembre, les utilisateurs éligibles de SNCF Connect découvrent Ma Rétrainspective 2025, un bilan coloré et interactif qui passe au crible douze mois de déplacements en train. À la place d'un simple historique de billets, l'appli recompose les données de trajets pour en faire des portraits de voyageurs, avec plus de 800 000 combinaisons possibles parmi les 10 millions d'utilisateurs concernés. Derrière chaque aller-retour pro, chaque week-end prolongé ou escapade du quotidien, l'outil dessine un profil, des habitudes, un rythme de vie sur les rails.
Des avatars animés pour donner vie à la data
Cette nouvelle édition a été conçue avec l'agence Clutch et s'appuie sur un univers visuel repensé. L'illustratrice française Maria do Rosário Frade imprime un style joyeux, aux lignes dynamiques et couleurs vibrantes, pour casser l'image froide de la data.
Chaque utilisateur se voit donc attribuer un avatar animé généré à partir de ses déplacements sur l'année, agrémenté d'accessoires stylisés qui signent son profil : une valise pour les grands nomades du rail, un mug pour les lève-tôt ou, encore, des sandales ailées pour celles et ceux qui ont dépassé les 5 000 km parcourus en 2025.
Les chiffres que m'affiche la SNCF quand je me rends sur SNCF Connect. ©Nicolas Guyot pour Clubic
L'ultra-personnalisation devient un prétexte pour rendre les chiffres plus concrets, plus incarnés, et au passage remercier les voyageurs fidèles.
Le portrait-robot du voyageur de la SNCF
Derrière la mécanique ludique, Ma Rétrainspective 2025 dit beaucoup de notre rapport au train. En choisissant les rails plutôt que la route, les utilisateurs de SNCF Connect auraient, selon la compagnie ferroviaire (et après analyse de plus de 200 millions de billets de train), ainsi contribué à éviter l'émission de plus de 7,6 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle moyenne de 800 000 Français. Côté rythmes de voyage, 28% des clients seraient plutôt du matin et partiraient entre 5h et midi, quand 19% préfèreraient les départs en fin de journée, après 17h.
Il me manque juste un écran sur les retards qui, avouons-le, n'ont pas été si fréquents cette année sur ma ligne habituelle (Paris-Lyon). ©SNCF
Ensemble, on aurait parcouru l'équivalent de 1,3 million de fois le tour de la Terre, et 20% d'entre nous dépasseraient à eux seuls ce tour symbolique sur l'année. Les destinations aussi bougent : Tournai et Turin sortiraient du lot avec des progressions respectives de +480% et +218% par rapport à 2024, tandis que les petits trajets de moins de 50 km grimperaient pour leur part de 8%, signe que le train s'inviterait de plus en plus dans les déplacements du quotidien.
