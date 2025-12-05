Même la SNCF a sa rétro 2025. À partir du 4 décembre, les utilisateurs éligibles de SNCF Connect découvrent Ma Rétrainspective 2025, un bilan coloré et interactif qui passe au crible douze mois de déplacements en train. À la place d'un simple historique de billets, l'appli recompose les données de trajets pour en faire des portraits de voyageurs, avec plus de 800 000 combinaisons possibles parmi les 10 millions d'utilisateurs concernés. Derrière chaque aller-retour pro, chaque week-end prolongé ou escapade du quotidien, l'outil dessine un profil, des habitudes, un rythme de vie sur les rails.

Des avatars animés pour donner vie à la data

Cette nouvelle édition a été conçue avec l'agence Clutch et s'appuie sur un univers visuel repensé. L'illustratrice française Maria do Rosário Frade imprime un style joyeux, aux lignes dynamiques et couleurs vibrantes, pour casser l'image froide de la data.

Chaque utilisateur se voit donc attribuer un avatar animé généré à partir de ses déplacements sur l'année, agrémenté d'accessoires stylisés qui signent son profil : une valise pour les grands nomades du rail, un mug pour les lève-tôt ou, encore, des sandales ailées pour celles et ceux qui ont dépassé les 5 000 km parcourus en 2025.