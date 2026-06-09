Un an après son lancement, Tesmo, marque de SNCF Voyageurs, s'enrichit de Tesmo Maps, une solution de cartographie numérique au service de la mobilité, avec l'idée de transformer des données géographiques complexes en cartes lisibles par tous.
Après une première bougie soufflée, on peut dire que Tesmo ne chôme pas. La marque commerciale de SNCF Connect & Tech, née en avril 2025 pour simplifier et orchestrer la mobilité à grande échelle, lance Tesmo Maps, qui est une solution cartographique capable de rendre lisibles, voire esthétiques, des données géographiques qui l'étaient beaucoup moins avant. Déjà embarquée dans plus de 300 TGV INOUI, elle lorgne désormais bien au-delà des rails.
Tesmo, bijou de la SNCF qui a mis un an pour poser les fondations du numérique de la mobilité
Pour bien situer de qui nous parlons, il faut avoir à l'esprit que Tesmo est la marque commerciale de SNCF Connect & Tech, filiale privée de SNCF Voyageurs et leader du numérique et du e-commerce dans les mobilités françaises. Lancée il y a un peu plus d'un an, elle a pour mission d'accompagner les acteurs publics et privés pour piloter et simplifier l'accès aux offres de transport, en rendant chaque étape du voyage plus fluide et responsable.
Concrètement, Tesmo couvre toute la vie d'un trajet, à savoir informer le voyageur avant et pendant son déplacement, vendre le billet, contrôler le titre de transport, et encaisser le paiement. Au-delà de ces briques de base, la marque propose aussi des services sur mesure avec écrans d'affichage combinant plusieurs modes de transport, outils d'aide à la conduite, et systèmes de vente intégrés. L'idée, c'est que chaque client arrive avec ses propres besoins, et Tesmo s'y adapte plutôt que l'inverse.
L'an dernier, SNCF Connect & Tech a réalisé 412 millions d'euros de chiffre d'affaires, une donnée en progression de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Derrière ces résultats, ce sont plus de 1 300 collaborateurs répartis entre Lille, Nantes et Saint-Denis, que la compagnie salue. Voilà en tout cas un bilan qui prouve que le modèle Tesmo n'est pas que du vent.
Tesmo Maps, la solution cartographique qui ne veut pas se limiter au ferroviaire
Cela va intéresser les amateurs de data et de tech. Tesmo Maps est développée en interne par les équipes de SNCF Connect & Tech et construite sur la base d'OpenStreetMap, qui est un peu l'équivalent open source de Google Maps. La solution de cartographie grège fond de carte, lignes ferroviaires et points d'intérêt pour produire des cartes personnalisées en 3D, avec la promesse de les rendre lisibles d'un coup d'œil.
Alors à qui s'adresse Tesmo Maps ? Avant tout aux professionnels de la mobilité, assure la filiale de SNCF Voyageurs. Elle vise les opérateurs de transport, les collectivités locales, et les gestionnaires de réseaux ou d'infrastructures. Mais la solution a déjà une vitrine grand public bien concrète, puisque c'est elle qui alimente le portail Wi-Fi de plus de 300 TGV INOUI, et qui permet ainsi aux voyageurs de visualiser leur trajet et les environs depuis leur siège. Un déploiement à grande échelle, et un premier terrain d'épreuve réussi.
Ne pensez pas que l'ambition de Tesmo Maps se limite au ferroviaire. L'idée est qu'à terme, n'importe quel acteur du tourisme ou de la mobilité puisse intégrer la solution dans ses propres applications ou sites grand public. Une perspective qui résume bien l'ADN de Tesmo, qui est de prendre des données complexes, souvent illisibles pour le commun des mortels, et de les transformer en une expérience de déplacement claire, fluide et responsable. Alors il n'y a plus qu'à.