Alors à qui s'adresse Tesmo Maps ? Avant tout aux professionnels de la mobilité, assure la filiale de SNCF Voyageurs. Elle vise les opérateurs de transport, les collectivités locales, et les gestionnaires de réseaux ou d'infrastructures. Mais la solution a déjà une vitrine grand public bien concrète, puisque c'est elle qui alimente le portail Wi-Fi de plus de 300 TGV INOUI, et qui permet ainsi aux voyageurs de visualiser leur trajet et les environs depuis leur siège. Un déploiement à grande échelle, et un premier terrain d'épreuve réussi.